Mayra Goñi: Sujeto se tocó las partes íntimas en su delante

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz decidió sincerarse con sus seguidores y contarles uno de los episodios más desagradables que ha vivido desde que radica en Miami.

Mayra Goñi lleva radicando en Miami alrededor de un año y por primera vez reveló una de las cosas más feas que tuvo que vivir en ‘gringolandia’. La actriz confesó que fue víctima de acoso sexual el año pasado, en fechas navideñas.

“Iba a ser Navidad, yo estaba muy triste esos días porque estaba lejos de mi familia, salí a caminar o a sacar dinero de algún cajero y en el camino se me apareció un hombre, él estaba manejando, yo estaba en la vereda y se paró a mi costado y me habló en inglés (…) como que me señalaba su teléfono, que estaba apagado, y como que me preguntaba una dirección. Y yo le dije no sé, no sé, la verdad es que no conozco”, señaló.

Pese a que no le entendía, Mayra decidió ayudar a este sujeto y se acercó a su vehículo, por el lado del copiloto. “Le dije cómo es la dirección a la que quieres llegar, me puse a buscar la dirección en mi teléfono, chicas, y yo le decía pero no veo esta dirección, no la encuentro. Yo concentrada en la dirección y cuando volteo a ver, el hombre… se estaba haciendo ya saben qué (…) no puedo decirlo, pero estaba haciendo algo que ustedes ya se imaginan, yo solamente volteé y dije ‘¡ah! ¡mañoso!’”, sentenció.

Mire también: Dalia sobre situación de ex esposa de Andy Polo: “Me partió el alma escuchar al niño”

“Me dio la paranoia y me traumé”

La actriz reveló que en el momento en el que se dio cuenta de lo que este hombre estaba haciendo, no podía ni caminar tranquila. “Me fui, no sabía para dónde caminar, dije me va a perseguir, me dio la paranoia, dije en el camino seguro hay más mañosos, ya no quiero, me traumé, encima estaba súper sensible porque era Navidad, me puse a llorar horrible”, detalló.

“Que me pase esto me traumó demasiado, aunque no lo crean, pero eso me ha enseñado a no confiar mucho en las personas porque siempre como que no he tenido, no tengo malicia y acá he aprendido a ser un poco desconfiada porque la gente aquí es, no digo que todos sean malos, pero de hecho hay gente buena, pero también hay gente… no sé, hay gente muy rara, por eso tengo muy pocas amigas, contadas con los dedos”, agregó.

Además: Rosángela pide ayuda para su sobrino con leucemia: “Necesitamos donantes de plaquetas”