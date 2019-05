Mayra Goñi y Nesty niegan romance armado

Ante los diversos rumores que su romance con el cantante cubano Nesty es ‘armani’, Mayra Goñi salió al frente y aseguró que ella no sería capaz de prestarse para un ‘ampay’. “La gente me conoce, sabe cómo soy, yo no suelo armar nada en mi vida”, aseveró la cantante y actriz.

“Si me han encontrado haciendo algo (besándose con Nesty) es porque realmente pasó y porque no tengo la malicia de que me puedan estar siguiendo para grabarme, porque nunca antes me han ampayado. Siento que por ser una persona pública quizá ahora tenga que cuidarme más y por eso estoy expuesta a todas estas cosas, pero jamás va ha ser armado. Les prometo que me voy a cuidar y no van a ver otra cosa así”, precisó Goñi.

De otro lado, Nesty, quien regresa a Estados Unidos mañana, confesó que extrañará mucho a Mayra pero que mantendrán contacto. “Me voy el jueves temprano, gracias a Dios este primer paso de cantar juntos a la gente le ha gustado muchísimo y es lógico hacer un segundo tema, lo vamos a preparar. Voy a extrañar mucho a Mayra y ella lo sabe”, acotó el cubano.

Finalmente, Mayra viene evaluando su permanencia en la actuación tras recibir la propuesta de participar en la nueva telenovela que alista América Televisión, ‘Princesas’, donde compartiría roles con Flavia Laos y Alessandra Fuller.

“Se vienen muchos proyectos pero quisiera dejar la actuación para dedicarme de lleno a la música y es lo que estoy haciendo ahora, quiero terminar bien ‘Los Vílchez’ para dedicarme bien a lo que amo que es cantar. Vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, quiero darme un break en la actuación”, precisó la joven. (V. Rondón)