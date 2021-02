Compartir Facebook

Clara y concisa. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se refirió a la vacunación del expresidente Martín Vizcarra en setiembre del año pasado e indicó que se sabe que, a nivel internacional, un presidente no puede participar de ensayos clínicos de vacuna.

Según la titular de la cartera de Salud, una figura tan importante como un presidente debe siempre abstenerse de participar de una prueba de vacuna, dado su grado de responsabilidad.

“Si el señor Martín Vizcarra ha recibido vacuna o placebo, tendría que haber estado en el ensayo clínico. Generalmente no se escoge personas que tengan capacidad de decisión en un ensayo clínico”, indicó.

Asimismo, agregó que la investigación aclarará bajo qué circunstancias el exmandatario habría recibido la vacuna de la misión china que llegó en 2020.

“Alguien que trabaja en un nivel de decisión como el presidente de la República debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico, eso es claro a nivel internacional. Si es que ha sido vacunado, si ha recibido de alguna otra manera, creo que la investigación tendrá que aclarar cómo es que se ha recibido”, señaló.

NIEGA HABER SABIDO SOBRE SU VACUNACIÓN

«A lo largo del tiempo que he trabajado en su gabinete hemos discutido muchísimos temas, pero no hemos discutido la posibilidad de que él se vacune y mucho menos me ha informado que se había vacunado”, dijo contundente.

