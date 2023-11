«Me acogieron en su hogar»: Nickol Sinchi revela el cariño que recibió de la familia Guerrero Neira

Nickol Sinchi es una joven cantante de la cumbia peruana que inició su carrera artística desde muy pequeña. Actualmente, se lanzó como solista con su propia orquesta y cuenta la gran unión que tiene con la familia Guerrero Neira en su paso por Corazón Serrano.

Parte de la familia Guerrero Neira

En una entrevista realizada por ChiquiWilo, Nickol Sinchi cuenta que ingresa a Corazón Serrano a los 15 años. Desde su ingreso, inicia una gira de conciertos por todo el Perú. Antes de ello, revela que con su padre tenían una orquesta la cual siempre estaba acompañada por sus familiares, pero ahora continuaría sola con el grupo de los hermanos Guerrero Neira.

«Me chocó a mí, le chocó también a mi papá, pero aprendí a estar sola. Empecé a radicar en Piura, los veía cada dos meses, tres meses o al mes, pero así los veía cada tiempo muy lejano», cuenta la cantante de cumbia al entrevistador.

Nickol agrega que fue una experiencia muy bonita porque recibió el cariño del público y de la familia Guerrero Neira: «Yo vivía con ellos, yo vivía con la mamá de Don Edwin e Yrma, la señora Eladia. Ella me acogió en su casa y yo he vivido años con ella».

Finalmente, agrega que siempre se llevó bien con todos los integrantes de Corazón Serrano y más con la familia Guerrero Neira. Nickol Sinchi comenta que es una de las razones por la cual duro más de nueve años en la agrupación de cumbia.

La apoyaron durante su embarazo

La cantante también agregó que la familia de Guerrero Neira, la cuidaron bastante durante su gestación de su único hijo. Recordemos que Nickol Sinchi trabajo durante casi todo su embarazo y estuvo acompañando al grupo todo el tiempo.

«Cuando salgo embarazada, igual ellos me apoyaron bastante. He estado con ellos todo mi proceso de gestación. Me pasé trabajando, me cuidaban, que mis antojos me lo daban», cuenta Nickol muy feliz al recordar aquellos tiempos.

Lo último de Nickol Sinchi

Nickol Sinchi estrenó hace dos meses su primer videoclip oficial con el tema ‘Premonición’, que hace poco supero el medio millón de reproducciones.

Por medio de sus redes sociales, la cantante agradeció el apoyo de todos sus seguidores: «Llegamos al medio millón de reproducción en YouTube y todo es gracias a ustedes y esperamos que me sigan apoyando. Se vienen grandes noticias, un abrazo infinito para absolutamente todos».

Además, Nickol Sinchi lanzó su primer tema inédito ‘Ahora Vuelves a Mi’ hace un par de semanas y ya superado las 200 mil reproducciones. Desde que se estrenó esta canción se ha convertido en la favorita del público posicionándose entre las más pedidas en la cumbia peruana.