«Me agarró a cachetadas»: Samantha Batallanos reveló detalles de la agresión física que sufrió por Jonathan Maicelo

Samantha Batallanos estuvo en el set del programa de Magaly Medina para revelar los detalles de la agresión que sufrió por Jonathan Maicelo. La modelo Samantha Batallanos reveló que la agresión por la cual presentó una denuncia contra su expareja, no constituye el único episodio de violencia que experimentó a manos del boxeador. Anteriormente, Maicelo ya la había maltratado tanto física como psicológicamente en varias ocasiones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samantha Batallanos confesó las agresiones que sufrió

Recientemente, la modelo Samantha Batallanos decidió denunciar al boxeador Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. El anuncio del fin de la relación por violencia causó la sorpresa de los internautas en redes sociales, pues la pareja solía mostrarse como una de las más felices del medio. No obstante, la realidad habría sido diferente y la modelo decidió brindar más detalles al respecto en el programa de Magaly Medina.

“Esto empezó hace meses. La primera agresión fue por celos en su gimnasio. Se puso bastante violento. Tenía celos por uno de sus trabajadores del restaurante. Pensaba que su bartender tenía cierta atracción conmigo y no era así”, comenzó narrando Samantha.

“Él tenía una inseguridad con esa persona. Llegamos al gimnasio y se puso como loco. Me empezó estrangular, me empujaba contra la puerta como si yo fuera un muñeco. Estaba transformado, yo lloraba, me quería ir…esa fue la primera vez”, añadió.

Reconoció que estuvo cegada por amor

De igual forma, la exmiss Grand reconoció que hubo más agresiones de las cuales calló en su momento. Además, confesó que no quería terminar con Jonathan Maicelo, pues creía que el problema era pasajero. “Me agarraba a cachetadas en la cama. Después de eso, cuando nos amistamos, pensé que solo era por celos. No quería terminar con él”, reconoció la modelo.

“La segunda vez fue en su propio local. Me habló mal, me levantó la voz delante de una de sus trabajadoras, me sentí humillada, me trató feo. Y cuando le reclamé me tiró contra el suelo y me empujó. Sus trabajadores salieron y me quisieron ayudar, pero no se pudieron meter”, precisó.

“Cuando él se molesta se pone energúmeno. Después hubo una tercera vez y me dijo nunca más te voy agredir, pero siguió. Siempre me mentaba la madre”, agregó. “Yo estaba cegada por amor, me enamoré a tal punto que no me di cuenta que empecé a normalizar estos tratos de violencia verbal sobre todo, porque empezó con eso y en mi afán de no perderlo empecé a perdonar”, contó apenada.