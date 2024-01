«Me ama como soy»: Leslie Shaw descarta ruptura con «El Prefe» y anuncia su matrimonio

Durante el último fin de semana, Leslie Shaw asombró a sus seguidores en las plataformas digitales al compartir una publicación inusual, en la cual afirmaba que ya no está dispuesta a involucrarse en relaciones que resulten agotadoras. Ante ello, se levantaron las alarmas sobre una posible ruptura en su relación amorosa. No obstante, la cantante urbana desmintió estos rumores y sorprendió aún más a los internautas con sus declaraciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué había publicado Leslie Shaw?

Recientemente, la cantante urbana Leslie Shaw generó polémica en sus redes sociales al publicar un peculiar mensaje sobre las relaciones amorosas. La divulgación de este mensaje generó considerable controversia entre sus seguidores, ya que varios interpretaron que hacía alusión a su novio ‘El Prefe’, quien le propuso matrimonio hace unos meses. Por tal motivo, muchos rumores empezaron a tomar fuerza dejando entrever que la ‘gringa’ habría dado por finalizada su relación.

“Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes, sacaste de tu vida lo que ya no servía y te ubicaste en el primer lugar de la lista, no eres egoísta por reconocer tu valor, enfocarte en ti no te dañó el corazón, te arregló el corazón, te arregló la vida. Mantente ahí y no le bajas ni una línea”, reza el más reciente post de Leslie Shaw.

Confirma su boda

En una entrevista con América Espectáculos, la conocida ‘gringa’ negó tener conflictos con El Prefe y expresó que se encuentra más enamorada que nunca. De esta forma, la popular Leslie Shaw desmintió todo tipo de rumor sobre el fin de su relación. Además, sorprendió a sus miles de seguidores al confirmar que se casará, pues considera a El Prefe como su alma gemela.

“Si me voy a casar, nunca me he sentido tan libre, me siento muy feliz con Leo porque me ama como soy, me siento completa con él, nunca me discute, nunca me pone peros, que la ropa, que no sé qué. En verdad estoy sorprendida porque un chico joven me entienda tanto, yo creo que somos almas gemelas”, refirió Leslie Shaw.