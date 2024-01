«Me amenazaron de muerte»: Rafael Cardozo confesó que asesinó a un hombre ¿Cómo ocurrió?

En el año 2016, el brasileño Rafael Cardozo participó en el programa «El valor de la verdad» para revelar sus secretos más íntimos y ganar el premio de 25.000 soles. Además de abordar el comienzo de su carrera en los medios y el tipo de relación con su hija, el ex participante de reality sorprendió a sus seguidores al admitir haber causado la muerte de otra persona. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rafael Cardozo confesó que asesinó a un hombre

Rafael compartió detalles sobre sus inicios en el mundo de los medios, proporcionando una perspectiva más completa de su vida previa al evento dramático. Ante la pregunta sobre si había causado la muerte de un hombre, admitió que sí, describiendo los detalles del trágico suceso.

Explicó que actuó en legítima defensa cuando se sintió amenazado por criminales durante un robo en su residencia en Brasil. La confrontación resultó en la muerte de uno de los delincuentes, marcando un punto de inflexión significativo en la vida del ex participante de reality.

El modelo y presentador de televisión compartió, visiblemente emocionado, que la situación tuvo lugar cuando tenía 18 años y residía en Brasil. “Una noche que volvía a mi casa de una discoteca, encontré a tres delincuentes que estaban en la puerta. Ellos me usaron como escudo para ingresar a mi hogar y despertaron a mis papás para que les dieran todo el dinero”, contó.

«En un momento, uno de ellos apuntó a mi papá mientras los demás robaban las cosas. Yo me asusté y forcejeé con él. En medio de la pelea, pude quitarle el arma y le disparé. Después del primer disparo, él vino nuevamente contra mí y le disparé todas las balas», agregó.

Recibió amenazas de muerte

Aunque las autoridades consideraron su caso como un acto legítimo de defensa propia, Rafael Cardozo compartió que su seguridad estuvo en riesgo después del incidente. Las amenazas de muerte provenientes de los familiares del delincuente fallecido lo llevaron a tomar la decisión de abandonar Brasil cuando surgió la oportunidad de trasladarse a Perú.

«Me llevaron a la comisaría y, aunque la ley decía que solo dos balazos pueden considerarse legítima defensa, vieron que esta persona tenía antecedentes, había estado en la cárcel; y por eso no me encarcelaron. Sin embargo, la familia me amenazó de muerte, por eso, cuando tuve la oportunidad de venir a Perú, mi papá me dijo que me vaya, porque me podían matar», contó el popular Rafael Cardozo.