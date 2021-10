«Me asusta por mí y mi familia», Luciana afirma que autos vigilan su hogar

Compartir Facebook

Con los nervios de punta se mostró Luciana Fuster al revelar que viene identificando cosas extrañas por su casa al percatarse que unos autos se estacionan sin motivo aparente al frente de su domicilio.

La influencer compartió su preocupación en redes por el posible ‘acoso’ que viene sufriendo desde ya hace varios días y que no sabe de quien se trataría exactamente o de que medio la vienen vigilando.

Fuster recalcó que más teme por su familia ya que no pueden salir con normalidad al sentirse observados por personas que aun no conoce su identidad.

“Quería comentarles algo un toque preocupante. Yo vivo por acá y esta camioneta roja y este carro negro están afuera de mi casa, súper raro”, empezó diciendo en su Instagram.

Y es que Luciana también sospecha que sea algún medio del espectáculo a raíz de su vinculación con Patricio Parodi y estarían buscando algún tipo de acercamiento que exponga la disque relación entre los influencers.

“No sé si son prensa, pero están afuera de mi casa y ya me ha pasado otras veces que me han seguido, y es bastante peligroso”, agregó la modelo muy asombrada.

Asimismo, agregó que la camioneta roja que ve estacionada al parecer tendría en su interior a dos personas que cuando ella sacó el celular para dejar evidencia de lo sucedido el auto de inmediato arrancó para evitar ser grabados y expuestos.

Muy intranquila y temerosa por su familia

“Ya me ha pasado dos veces que me han estado siguiendo y me han grabado… Ahora el carro se va, no sé de qué medio son… ¿Por qué se van? ¿Por qué han estado ayer por aquí?”, agregó.

Pues la modelo revela que más teme por su familia que se ven expuestos a ese tipo de situaciones con el objetivo de sacar algún tipo de información de parte de la ‘chica reality’.

“De verdad esto es bastante preocupante y me da miedo el tener que salir de mi casa a dejar un registro de lo que pasa. No puedo vivir tranquila así me asusta por mí y mi familia”, finalizó.