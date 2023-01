Compartir Facebook

La modelo y empresaria Brunella Horna se encuentra más feliz que nunca tras haber dado el SÍ en el altar junto a su pareja Richard Acuña.

El día de su matrimonio salió como tanto lo había esperado y soñado pues anhelaba casarse con el hombre indicado y la rubia modelo siempre se dejó ver enamorada de Richard.

Sin embargo, ahora Brunella se encuentra fastidiada e incómoda porque ahora ya pasó a las filas de las ‘señoras’ al haberse casado, término que no le gustaría para nada a la modelo.

«Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo ya me decía ‘señora’, ‘señora Acuña’, y la verdad, me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora (risas)”, dijo la rubia.

Además, Brune reveló que aún no se ha ido de luna de miel con su amado, pero ya están en planes para darse una escapada para disfrutar de su compañía.

«Tenemos unos días libres en Semana Santa, así que nos vamos de luna de miel. Richard dice que me sorprenderá”, expresó muy emocionada.

Es así que la popular ‘Baby Brune’ vive al máximo esta nueva etapa que había soñado desde muy pequeña y seguirá construyendo su historia de amor con Richard.