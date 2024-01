«Me citó en el hotel»: La cantante Brenda Campos reveló propuestas indecentes del esposo de Leslie Moscoso

José Cortez, quien aún está casado con Leslie Moscoso, enfrenta críticas después de ser señalado por realizar una propuesta inapropiada a la bailarina Katty Rojas hace algunos años. Sin embargo, Brenda Campos, líder de la orquesta ‘Las sabrosas de la cumbia’, se suma a las acusaciones y también afirma que el empresario la citó en un hotel. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nuevas revelaciones sobre José Cortez

La cantante de cumbia y líder de la agrupación «Las sabrosas de la cumbia» contó su experiencia con José Cortez, expareja de Leslie Moscoso. Ella detalló que el empresario le escribió a sus redes sociales para una contratación. No obstante, notó actitudes extrañas cuando él le insinuó que tenía que ir al hotel Westin para cerrar el contrato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por las sabrosas & orquesta (@lassabrosasdelacumbiaperu1)

“Hace unos años me escribió a mis redes sociales para pedirme mi número y hablar sobre un contrato. Y llegó a decirme que me esperaba en el Hotel Westin, que estaba con un amigo empresario y que no podía faltar para cerrar el contrato”, empezó contando la cantante. “Le respondí que iría con mi mánager y se opuso, me dijo que tenía que ir sola. Eso me pareció raro y no fui”, afirmó Brenda Campos para un medio loca.

Estas declaraciones dejarían mal parado a José Cortez, pues la propia Leslie Moscoso afirmó que más personas saldrían a declarar en contra de él y sus propuestas indecentes.

Se solidariza con Leslie Moscoso

La artista mencionó que después de la propuesta de José Carlos Cortez, optó por cortar cualquier forma de comunicación, aunque él continuaba escribiéndole en las redes sociales. «De vez en cuando me escribía en la madrugada, me decía ‘hola’, pero nunca le respondía”, contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨LESLIE MOSCOSO✨ (@lesliemoscosooficial)

En última instancia, afirmó que no mantiene una amistad con Leslie Moscoso, pero expresa su pesar por las supuestas situaciones que la actriz cómica habría experimentado al lado del empresario. Este último enfrenta acusaciones de amenazar de muerte a la actriz cómica después de que ella anunciara el fin de su relación.

“No somos amigas, pero lamentó todo lo que ha vivido, lo que ha contado es algo muy duro, muy difícil de soportar y lo ha hecho por sus hijos. Espero que siga adelante y se haga justicia por todo lo que ha sufrido”, indicó la cantante.