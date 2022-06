“Me costaba socializar”: Alessia Rovegno recuerda que fue víctima de bullying en la escuela

Compartir Facebook

En una entrevista exclusiva para el dominical ‘Día D’, Alessia Rovegno decidió dar pie para hablar desde su niñez y cómo llegó a coronarse Miss Perú 2022.

La reina de belleza recordó cuando iba al colegio. Según comentó no la pasó nada bien. “Al inicio no tanto (…) De chiquita era muy introvertida. (Bullying) sí, sí por la timidez justamente”.

“En el colegio, yo era muy tímida y me costaba socializar (…) Venía a recogerme en el recreo y me llevaba a jugar mundo con ella”, agregó la novia de Hugo García.

La hija de Bárbara Cayo también afirmó que ante las críticas ella siempre responderá. “Puedo ser rubia, pero no tonta… Está bien que haya opiniones diferentes, hay que respetarlas, así sean negativas o positivas”, acotó.

«Yo cambiaría la paz mundial»

La modelo Alessia Rovegno sigue siendo blanco de críticas tras su participación en el Miss Perú 2022, pues la influencer ha dado singulares respuestas en el certamen de belleza.

Esta vez se ha vuelto viral una respuesta de la modelo donde le preguntan que cambaría del mundo si tuviera el poder a lo que Alessia respondió un poco nerviosa.

«Cambiaría la paz en el mundo«, fue la respuesta de la modelo lo que terminó siendo blanco de críticas para miles de usuarios que consideraron que le falta mucho para asumir un cargo tan grande.

«Yo creo que Ale tiene tantas ideas en la cabeza pero no sabe cómo expresarlas y asociarlas por eso no llega a transmitir algo», «No sólo se trata de tener una cara bonita», «Habiendo tantas respuestas como construir colegios con alta calidad, implementar y apoyar ollas comunes, construir casas de apoyo psicológico», fueron algunos de los comentarios de los usuarios que no dudaron en ‘chancarla’.

