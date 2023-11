«Me dan un carro blindado»: Magaly Medina reveló sus medidas de seguridad ante cualquier amenaza

La conductora de televisión Magaly Medina se ha caracterizado por ampayar a diversas figuras de la farándula peruana. Por muchos años, la popular «Urraca» ha expuesto la vida íntima de jugadores de fútbol, conocidos artistas y personajes del espectáculo. Ante ello, la conductora de televisión reconoce que se ha ganado muchos enemigos. Por estos motivos, reveló las medidas de seguridad que le brindan para prevenir cualquier posible atentado contra ella. ¿Cómo se resguarda? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina revela sus medidas de seguridad

La conductora Magaly Medina estuvo en su programa conversando con Paco Bazán a quien le reveló las medidas de seguridad que tiene ante cualquier posible ataque. Ella detalló que es el canal el que le brinda resguardo, pues la popular «Urraca» es consciente de los diversos enemigos que se ha ganado. Recordemos que cuando inició a ampayar a jugadores de fútbol en situaciones comprometedoras, recibió amenazas que podrían atentar contra su vida o la de sus seres queridos.

«Consecuencia de los peloteros. Cuando yo comienzo a hablar mal de los futbolistas, cuando los empiezo a ampayar como borrachos e infieles, las amenazas llegaban a través de la Policía, en esa época no había redes sociales. Nos dijeron que habían descubierto a un informante de un barrio bravo del Callao, que estaban buscando gente para que me den un sustituto. Ahí fue que el canal me dio un auto blindado y me puso seguridad”, contó Magaly Medina.

«Vivo en mi búnker»

En otro momento de la conversación, Magaly Medina contó que ha construido su casa de modo que pueda sentirse segura ante cualquier peligro. Ella sabe que si algo le llegara a pasar, se podría en riesgo la vida de su familia. Incluso, sostuvo que ha tenido que sacrificar su vida social para evitar ser víctima de algún ataque que ponga en riesgo su integridad física.

“Ese es el costo que tuve que pagar por el programa. No salía los fines de semana, vivo en mi búnker, por eso construí una casa que me aísle de todo. Sacrifiqué mi vida social. Después empecé a hacerla porque no iba a vivir solo para trabajar. Decidí irme a Estados Unidos para visitar a mi hermana los fines de semana, ahí iba a la playa, salía con mis amigos e iba a restaurantes. En ese entonces, el canal me ayudaba a pagarme los pasajes para salir dos o tres veces al mar”, sostuvo.