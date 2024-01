«Me dijeron cag**»: Luis Advíncula habló sobre su polémica tarjeta amarilla en partido contra Bolivia

El jugador de la selección peruana, Luis Advíncula, decidió hablar sobre la doble tarjeta amarilla. Recordemos que esta le fue mostrada durante el enfrentamiento contra Bolivia en el Estadio Hernando Siles. En consecuencia, resultó en su suspensión para el partido contra Venezuela en las Eliminatorias 2026. ¿Cuáles fueron las declaraciones del ‘Rayo’? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Después de la suspensión, el futbolista de Boca Juniors fue excluido de la convocatoria de la selección peruana. Por ello, no tuvo la oportunidad de jugar contra la selección de Venezuela. Además, en caso de haber sufrido una lesión, habría corrido el riesgo de perderse las semifinales frente a Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina 2023.

«Respeto la opinión de los periodistas, pero no me gusta que muchos, no puedo decir todos, creen que son los dueños de la verdad. Ellos simplemente dicen mis fuentes, mis fuentes y hubieron dos que dijeron que me había sacado la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo», precisó Luis Advíncula a través de una entrevista con el programa ‘La Lengua’ de Jesús Alzamora.

«Había gente que salía a decir que yo no quería a la selección, que era un cag… y lo había hecho por irme a Boca. Yo simplemente me acerqué (al árbitro) y le dije que revise la jugada. Pero yo no le indiqué nada, cuando él me saca la amarilla yo le dije por qué me sacas la tarjeta si no te he dicho nada. En el momento no me acordé, recién cuando me saca la amarilla, por eso después de ahí me quería morir. Y me preguntaba, ahora me pierdo el próximo partido», expresó.

