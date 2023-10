«Me duele, quiero recuperarte»: Alfredo Benavides dedicó tiernas palabras a Gabriela Serpa

En el último episodio del reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’, el humorista Alfredo Benavides aprovechó el momento para dedicarle tiernas palabras a Gabriela Serpa. Recordemos que ambos habían sido vinculados sentimentalmente en los últimos meses, sin embargo, todo habría terminado tras hacerse oficial la relación de la modelo con un misterioso galán. Ante ello, Benavides tomó unos instantes para disculparse con Gabriela Serpa y decirle que extraña la amistad que ambos tenían. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Las tiernas palabras de Alfredo Benavides

Alfredo Benavides ha demostrado a lo largo del reality que tiene un acercamiento con Gabriela Serpa, pues como ya se sabe, ambos fueron muy buenos amigos. Sin embargo, tras los diferentes episodios, ellos se alejaron. Por este motivo, el humorista le dedicó tiernas palabras a Gabriela Serpa dejándole en claro que extraña su amistad. Durante su batalla de rap, Benavides evitó atacar a la modelo. Por el contrario, se sinceró con ella dedicándole tiernas palabras.

“Quiero aprovechar el momento para decirte luego de todo lo visto en el reality, me ha afectado muchísimo algunas cosas que dijiste o viste de mi. Quiero decirte públicamente que si en algún momento has sentido algo de lo que he dicho, te pido perdón de corazón. Mi relación de amistad contigo siempre ha sido sincera. Yo quiero volver a ser tu amigo, recuperar la amistad que siempre tuvimos”, sostuvo Alfredo.

Reafirmaron su amistad

Tras las palabras del cómico, Gabriela Serpa se mostró impactada y emocionada al punto de llorar. Por ello, la modelo también expresó sus sentimientos y le respondió a Alfredo Benavides. Además, dejaron de lado los ataques que se lanzaban producto del formato del juego en el que se encontraban. Recordemos que anteriormente ambos se lanzaron muchas indirectas durante el reto «No soporto».

Sin embargo, en esta ocasión fue diferente y ambos se sinceraron frente a las cámaras. “Yo lo conozco a Alfredo de muchos años, él me ayudó muchísimo en la televisión. Es una gran persona y obvio entrar al reality, exacerbó los ánimos en distintos momentos. No tienes por qué pedirme perdón, hubo algunas que se salieron de control, pero creo que nuestra amistad tiene que prevalecer”, sostuvo la modelo Gabriela Serpa. Cabe resaltar que todo esto sucedió mientras sus demás compañeros se reían del momento.

Incluso, algunos insinuaron que el cómico se estaría disculpando con Serpa porque ella habría terminado su relación con el misterioso galán conocido como ‘Colágeno’. No obstante, el momento entre ambos dedicándose palabras quedó captado en cámaras y ante el asombro de los televidentes.