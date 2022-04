“Me duele tanto dejarte ir”: Marina Mora lamenta el fallecimiento de su padre

Compartir Facebook

La exmiss Perú Marina Mora escribió un sentido mensaje a su padre tras su fallecimiento. La reina de belleza lamentó que su progenitor no esté más en esta tierra y le agradeció por todas las enseñanzas.

“Gracias por ser tan optimista siempre, tan bueno, tan alegre, y por haberme acariciado tanto; gracias por ser un gran ejemplo en muchísimos aspectos. Increíble cómo pensabas en todos antes que en ti: ‘Siempre para adelante, hijita, tú tranquila’. Estoy segura de que nos amarás y cuidarás, como siempre, desde el cielo”, fueron las palabras de Marina.

“Te amo, papi Mike. Me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mí, no lo puedo aceptar”, finalizó la empresaria.

Marina Mora pasó a la fila de las casadas y realizó fiesta norteña

La ex reina de belleza Marina Mora, no ocultó su emoción días previos a contraer matrimonio religioso con el empresario chileno Alejandro Valenzuela. A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria no dudó en dedicarle unas emotivas palabras.

“¡Felicidad! Ya no falta nada para que Ale y yo nos casemos”, rezaba la publicación de la modelo. En esta hizo un breve repaso de lo que ha sido su relación con el hombre de negocios.

“Han pasado más de 3 años desde que comenzamos nuestra relación, una relación que ha ido mejorando conforme nos conocemos y nos admiramos más; me encanta saber que me caso con un hombre con valores y que me ama, me da paz, seguridad y estabilidad”, escribió Marina en su cuenta de Instagram.

