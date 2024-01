“Me encantan los de piel canela”: Samantha Batallanos piropea a Jefferson Farfán: ¿nace nuevo romance?

¡Se mandó con todo! Samantha Batallanos sigue estando en boca de todos. El año pasado lo cerró en medio del escándalo por agresión de parte de Jonathan Maicelo y para este 2024 ha decidido reinventarse. Ahora, disfrutando de su soltería, no pierde el tiempo y ya empieza a “echar ojo” a diversos personajes de la farándula y del fútbol peruano. Esta vez le tocó el turno a Jefferson Farfán, a quien la modelo lo calificó como un “moreno muy guapo”, además de revelar que le gustan los hombres de “piel canela”.

Samantha Batallanos “tira maicito” a Jefferson Farfán

Este 2024, Samantha Batallanos está dispuesta a no volver a caer en las “dulces palabras” de la persona equivocada. La modelo vivió un tormento a finales del año pasado cuando denunció a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica y desde ese momento prometió reinventarse.

Pese a todo, Samantha Batallanos no deja de estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, la ex Miss Grand causó revuelo por unas declaraciones que dio en una de las ediciones de “Todo se filtra”, donde analizaban el gran cambio que han dado algunos futbolistas peruanos.

Uno de los que se mencionó fue Jefferson Farfán, el cual fue elogiado por Samantha Batallanos. La influencer resaltó que el exjugador de Alianza Lima le parece un “moreno muy guapo” y explicó sus motivos muy a su estilo.

“¿Tú en alguna oportunidad has conocido al señor Jefferson Farfán?”, le preguntó Metiche. “No, todavía no lo conozco. Sí (es apuesto) es un moreno muy guapo, me encantan los de piel canela”, respondió Batallanos.

Asimismo, cuando fue consultado por su tipo ideal de hombre, reveló que no tiene uno definido ya que a lo largo de su vida ha estado con “todas las razas”. “La verdad es que no he tenido un tipo específico, la verdad es que he tenido todas las razas, por así decirlo”, acotó.

¿Le fue infiel?

Semanas antes de que terminara el 2023, Samantha Batallanos se paseaba por algunos programas de espectáculos contando el vía crucis que le tocó vivir con Jonathan Maicelo.

Ante ello, Samantha Batallanos se presentó en “Todo se filtra”, programa conducido por Samu Suárez. La influencer desmintió lo dicho por el deportista, pero aceptó haber sido una mujer celosa. Sin embargo, sostuvo que tuvo una buena razón para hacerlo y no dudó en explicarlo.

«Sí por supuesto. Yo sí me volví una mujer celosa con él, pero ¿por qué? Porque Magaly Medina sacó pruebas donde él le pedía a sus trabajadores diferentes tipos de mujeres», indicó Samantha Batallanos.

«Tengo conversaciones con otras chicas que me han escrito y que me han mostrado los chats y me han dicho: ‘Tienes toda mi aprobación para mostrarlo porque yo hablaba con él cuando estaba contigo’ (…) Tengo otra conversación con otra chica, donde vivió un tipo de maltrato psicológico», agregó Samantha.