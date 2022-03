«Me encantaría», Sheyla revela que le gustaría ser madrina de bodas de Antonio Pavón

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ habló recientemente de la próxima boda que se avecina y de nada más y nada menos su ex y padre de su hijo Antonio Pavón con Joi Sánchez.

Sheyla ha demostrado que los 3 han sabido llevarse muy bien por el bienestar de su pequeño hijo Antoñito y que es criado como un hijo por parte de Joi, por lo que la ex leona loca ha admirado su labor con su engreído y ahora quiere ser la madrina de boda de la parejita.

La influencer demostró que Joi Sánchez es una de las personas más importantes para ella pues la considera como ‘la segunda madre’ de Antoñito y estaría encantada con ser parte de unos de os momentos mas especiales de su vida.

«No es por nada, pero a mí sí me gustaría, no me han ofrecido, pero yo me ofrezco, me gustan, hacen una linda pareja, ella es como prácticamente ahora es como una mamá ahora para mi hijo también, tenemos una buena relación, me encantaría, Karla me va a entender porque es muy difícil la separación con hijos, hay diferentes puntos de vista, vas creciendo y madurando y estamos intentando tener una buena relación», sostuvo.

La rubia enfatizaba en que Antonio y Joi son la pareja perfecta y es que en cada viaje que realiza a España se puede ver como Sheyla comparte de almuerzos en familia junto a su pequeño hijo como si de una familia se tratara ya que lo son.

Sheyla Rojas “No quiero volver a operarme”

Por fin abrió los ojos. La modelo Sheyla Rojas estuvo como invitada en el set de ‘América Hoy’, donde se refirió a la inflamación que tuvo en varias zonas de su cuerpo, tras someterse a una liposucción en la papada.

“No es que me haya puesto más labio, sino que me hice la papada. Yo aún estoy inflamada, me cuesta muchísimo mover (la boca). Me lo hice en noviembre, fue una pequeña lipo. De hecho, tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer”, expresó la influencer.

Por si fuera poco, la ex conductora de América Televisión, dijo que asiste a terapias para mejorar su salud. Asimismo, aseguró que ya aprendió la lección y no volverá a someterse a una cirugía estética.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho. Tuve una reacción a los medicamentos y estoy llevando una terapia una vez por semana. Para lo que estaba, ya se está desinflamando. De verdad, que desde entonces me dije nunca más. No quiero saber nada (de las operaciones).