«Me expresó respeto por mí», Magaly echa flores a Hernán Barcos

Durante el último programa de Magaly Medina habló sobre el encuentro que tuvo con el jugador de Alianza Lima, Hernán Barcos en dónde no dudo en tirarle flores al jugador quién se portó de una manera respetuosa.

Según le popular ‘Urranca’ el pelotero le mencionó que lamentaba no haber podido brindarle una entrevista y es que al parecer su club se lo prohibió.

“La vez pasada estaba en Jockey Plaza y me encontré con él (Hernán Barcos), de casualidad se me acercó un señor y me dijo: ‘Hola, quiero saludarte’ y yo como saludo a todo el mundo como si me conocieran le digo: ‘Hola’ y me dijo: ‘Yo soy Hernán Barco’, y yo: ‘Ah, hola’, porque ustedes saben que yo de fútbol no sé. Nos pusimos a conversar en medio del pasillo un largo rato, me presentó a su esposa, me presentó a la persona que cuida a su hijito, la nana que le regaló la casa, una charla muy amigable donde me expresó el profundo respeto que tiene por mí y por el programa, me encantó”, contó Magaly Medina.

Además, la conductora afirmó que barcos tiene cualidades de ser líder.

«Nosotros sabemos diferenciar cuando hay un jugador responsable, disciplinado, que no se mete en líos y sobre todo él que es un líder nato y que deberían seguir muchos jugadores de fútbol. Una lástima”, comentó la conductora.

Por último, resaltó que duda que logran pallar Hernán barcos pues demostró ser una persona de casa respetuoso y que ama mucho a su familia.

“Estoy segura que a él no lo voy a ampayar, se lo dije. Es respetuoso de mi trabajo como deben de serlo, tuvimos una charla agradable de varios minutos”, agregó.