“Me fui llorando a mi casa”: Josi Martínez revela tenso momento con Giacomo Bocchio en “El gran chef»

¡Esto es guerra! Josi Martínez remeció las redes sociales con una publicación que causó la alarma de todos sus seguidores. El tiktoker expuso en su cuenta de Twitter su vivencia en “El gran chef famosos” y señaló que habría vivido un momento incómodo con un jurado del reality culinario. Pese a que no dio nombres, usuarios en redes deducen que se trata de Giacomo Bocchio, ya que el influencer dio “likes” a comentarios en contra del chef tacneño.

Josi Martínez vs Giacomo Bocchio

Ayer, horas antes del estreno de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”, Josi Martínez sorprendió con un pronunciamiento sorpresa en redes sociales. El joven de 19 años se mostró agradecido por lo que fue su aventura en el reality culinario, sin embargo, soltó una “bomba” que se prestó a más de una especulación.

“Agradezco al Gran Chef porque todos se portaron muy lindos conmigo, la producción, mis compañeros, (…). Pero sí, pasé un momento incómodo durante la grabación de un programa y hasta me fui llorando a mi casa”, escribió.

Pese a que en ese momento no reveló que el impase que tuvo fue con uno de los jurados, en una siguiente publicación, el tiktoker confesó lo que era un secreto a voces. En la imagen compartida se ve al influencer con el rostro triste y desencajado.

“(…) Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia. Aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y, a pesar de que es una competencia, no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, se puede leer en la foto de Josi Martínez.

Sin embargo, horas después, Josi Martínez decidió borrar sus publicaciones. Esta decisión fue criticada por algunos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la actitud del influencer. El tiktoker, fiel a su estilo, respondió fuerte y claro a todos sus detractores.

“Basta de decirme que no debí expresarme. Si yo me siento mal en algún momento lo voy a hablar (…) así que ahórrense sus comentarios de mier** porque jamás callaré y soporten”, agregó Josi Martínez.

Likes a comentarios en contra del juez

Josi Martínez en ningún momento reveló la identidad del jurado del programa. Sin embargo, durante su estadía en la tercera temporada de “El gran chef famosos”, tuvo un fuerte cruce de palabras con Giacomo Bocchio.

Además, en Twitter, el influencer le dio varios “likes” a comentarios de usuarios en redes contra Giacomo Bocchio, lo cual terminaría de confirmar la mala relación que ambos tenían.