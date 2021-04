“Me gusta mi vida”: Gino Assereto se sincera y cuenta por qué se pinta las uñas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Gino Assereto decidió responder a un bloque de preguntas por Instagram y reveló por qué su gusto de pintarse las uñas de colores.

El guerrerito que por el momento disfruta de unas cortas vacaciones decidió pronunciarse a través de dicha red social ante la insistencia de sus seguidores que cuestionan el pintado de sus uñas.

También puedes ver: ¡Símbolo de fortaleza! Don Pablito de 66 años vence al virus tras luchar 90 días en UCI

En los últimos tiempos, el chico reality ha preferido hacerse radicales cambios de look. Esto ha generado que sus seguidores se encuentren intrigados, aunque algunos afirman que es debido a su carrera musical.

“Me gusta pintarme las uñas, me gusta pintarme el cabello, me gusta cometer errores, me gusta mi vida, y hago lo que desee con ella pero sin dañar a nadie”, escribió el ‘Tiburón’ Assereto en sus historias de Instagram.

También te puede interesar: Sergio George aclaró la cancelación del nuevo tema de Yahaira Plasencia

Gino Assereto habría viajado junto a Jazmín Pinedo a Ica

¿Habrá algo? El “chico reality”, Gino Assereto, y su expareja, Jazmín Pinedo habrían hecho un viaje juntos hacia Ica junto a su pequeña. A pesar de no haber sido vistos, algunas fotografías delatarían a ambos.

En redes sociales, la popular “chinita” compartió una imagen junto a su pequeña, disfrutando del sol de verano en una piscina. Jazmín había hecho un pequeño viaje a Ica para alejarse de la caótica Lima.

“Me escapé un ratito de lima para engreír a esta princesa, siempre hay espacio para hacerte feliz”, colocó Jazmín Pinedo como descripción de la foto.

Por su parte, Gino Assereto estuvo en silencio durante el viaje de “la chinita” y su hija. Sin embargo, por la tarde, subió una foto de él en una piscina. “Bienvenido abril, mes de sorpresas”, señaló.

Curiosamente, la instantánea habría sido tomada en el mismo hotel donde se alojaron su expareja y su pequeña. Incluso, el “chico reality” realizó la publicación días después para tratar de “desligarse” de la imagen subida por Jazmín Pinedo.

MIRA TAMBIÉN: Naldy Saldaña apenada fallecimiento de su abuelito: “Vuela alto”