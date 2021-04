“Me ha cambiado la vida”: César Acuña aparece con su novia por primera vez en TV

Compartir Facebook

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, sorprendió a más de uno al presentar por primera vez en televisión nacional a su novia, con quien luce plenamente feliz.

En una entrevista, la joven contó detalles de su relación con César Acuña y qué le llamó la atención del líder de Alianza para el Progreso.

“La política me gusta porque es servir a la gente y eso es lo que hago. Eso fue lo que me gustó de él, el don de servir a la gente. Él no dice todo lo que hace por los demás, él ayuda hace muchísimos años, a muchísima gente y no todo lo pregona”, dijo la joven.

“Yo lo conozco hace más de 20 años, porque he estudiado y trabajado en la Universidad César Vallejo. Me fui a Tumbes y ahí hubo el acercamiento con él. Ya lo quería, lo admiraba y ahí empezó a nacer ese amor hasta ahora”, añadió.

En tanto, Acuña, llenó de elogios a su novia y reveló que han conversado sobre la posibilidad de tener un hijo y agrandar la familia.

“Es una mujer muy trabajadora, con muy buenos sentimientos. Algo que me encanta, es que dice lo que siente y lo que piensa, cuando ve que algo está mal, lo dice. Y voy a confesar que realmente estos tres años que tenemos juntos, me ha cambiado la vida. Ha llegado en el mejor momento”, indicó emocionado.

