«Me hacían llorar, el bullying era demasiado fuerte», Gabriela Herrera arremete contra programa de Gisela

La modelo Gabriela Herrera rompió su silencio y contó cómo fue su participación en el programa de ‘El Gran Show’ donde fue eliminada de un momento a otro.

«Era más quien hacía más show para la gente. No era un concurso de baile, era cualquier cosa menos un concurso de baile Me sentía reprimida, deprimida, me sentía fastidiada, sentía el bullying demasiado fuerte, en la segunda temporada era como no esto, no la canción, no la cargada, no el vestuario, no lo otro», contó la exchica reality.

Como se recuerda la producción de Gisela retiro a Gabriela del concurso de baile por haber brindado declaraciones a otro programa.

Es así que Gabriela contó que no podía hablar nada al respecto ya que tenía que pagar una multa bastante alta por haber incumplido uno de los puntos del contrato con la rubia conductora.