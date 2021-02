“Me han cerrado la puerta por mi edad”: Mesero se queda sin trabajo por la pandemia

Compartir Facebook

Debido a la pandemia, muchas personas en el mundo perdieron su sitio de trabajo y por esta razón, algunos, se ven obligados a salir a las calles a ganarse unos cuantas monedas.

En el caso José Luis Guzmán, un hombre de 52 años, quien trabajaba como mesero en una cantina de la Ciudad de México, pero desde que ésta cerró, no tiene empleo y sale a pedir limosna a las calles.

“Estiro mi gorra, para no acercarme a los conductores. Me atreví a pedir porque no tuve oportunidad en otros lados. Muchos restaurantes que ya pueden operar, me han cerrado la puerta por mi edad, y otros no me pueden emplear, pues ya tienen a su plantilla base y no cuentan con nóminas más para mí”, detalló al medio Milenio.

“Las deudas ya me alcanzaron, no puedo pagar la renta desde el mes de diciembre, pago mil 500 pesos, de los cuales, en ocasiones, ni alcanzo a juntarlos a la semana. ¿Qué le digo a mi rentera”, continuó.

Detalló que la situación que se vive es sumamente complicada y no le queda de otra que salir a las calles, pese al calor infernal, por su familia.

Su caso se conoció luego de que una usuaria en redes hiciera pública la situación de Don José. “Es la cabeza de su casa, mantiene a uno de sus hijos y a su esposa que apenas el año pasado, sufrió dos infartos”.

“No es fácil estar aquí parado, el sol es muy fuerte, pero trato de ser positivo y no dejarme vencer, tengo que luchar por ellos, porque son mi fuerza.

