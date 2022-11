Compartir Facebook

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se encuentran felices por la llegada del primer año de su hijo Milan quien les ha dado alegrías y los mejores 12 meses de sus vidas.

A través de sus redes sociales Cassandra le dedicó unas emotivas palabras a su hijo por su primer año de vida.

«No hay palabras para describir este tipo de amor, ese que redefine tu mundo y lo pone de cabeza, pero por alguna extraña razón te hace sentir como si siempre debió de haber estado así. Un amor de película, de aquellos incondicionales de los que escribían los autores», empezó diciendo la engreída de Jessica Newton.

Además, recalcó que ahora puede entender a su madre y por qué aún le dice ‘bebé’ pues para una mamá los hijos serán sus eternos bebés.

«Desde que llegaste a mi vida solo me has dado luz y felicidad mi amor , ahora más que nunca entiendo porque mi mamá me dice “mi bebe” aunque el tiempo pase siempre te veré como la primera vez que te tome en mis brazos en el hospital», continuaba.

Cassandra agradeció a su hijo por enseñarle tanto en estos meses y afirmó que desea seguir viviendo esta aventura de ser madre con la familia unida que tiene.

«Feliz primera vuelta al sol gordito, por muchos años más juntos descubriendo el mundo a tu lado como una gran familia», finalizó Sánchez.

Como se sabe la parejita se ha ‘hecho la loca’ con las imágenes de Deyvis saliendo de un sauna a las 2:47 de la madrugada y en donde ofrecían masajes tántricos con ‘final feliz’, ante ello Cassandra y el cantante decidieron seguir con sus vidas y enfocarse en su familia y en su pequeño hijo.