«Me he mantenido al margen»: Alondra García Miró pide que ya no la vinculen con Paolo Guerrero

La modelo Alondra García Miró puso el parche de una vez por todas para evitar las consultas sobre su ex Paolo Guerrero. Recordemos que esta relación entre la ojiverde y el Depredador tuvo idas y venidas durante el 2015. De igual forma, fue muy sonado este romance en aquellos años y, tras el fin de su relación, quedaron dudas al respecto. Sin embargo, hoy en día ambos tienen nuevas parejas y por tal motivo Alondra García Miro pidió que le dejen de preguntar por Paolo Guerrero, ya que han pasado muchos años. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alondra García Miró pidió que dejen de preguntarle por Paolo Guerrero

Durante una reciente entrevista para un medio local, la modelo Alondra García Miro habló sobre su expareja Paolo Guerrero, con quien tuvo un romance en el 2015. En ese sentido, ella pidió que la dejen de vincular con el Depredador, pues ya han pasado muchos años desde que estuvieron juntos.

Ella dejó en claro que ya está harta que le sigan preguntando lo mismo. Incluso, pidió que ya no la vinculen más con Paolo Guerrero, pues su relación terminó hace años. «Ya no sé cuántos años voy a cumplir y me van a seguir preguntando lo mismo, ja, ja, ja. ¿Será que algún día esto va a parar? Me da risa también porque me hacen cada pregunta que no viene al caso. Me he mantenido al margen todos estos años, por qué hablaría ahora», sostuvo.

«Siento una tranquilidad enorme»

Siguiendo con las declaraciones de la ojiverde, contó que ahora se siente tranquila y en paz viviendo una nueva etapa en su vida. Cabe resaltar que actualmente ella se encuentra en una relación con Francisco Alistery. «Me siento superplena y feliz, con una tranquilidad enorme, en paz. Siento que todo se ha ido acomodando con el tiempo, con los años he ido aprendiendo mucho. Estoy muy enfocada en mi trabajo, con muchos proyectos en paralelo», sostuvo.

«Ja, ja, ja, me da una risa. Leo todo y ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar, pero al final hacen de mi vida una novela. Trato de no hablar mis temas personales porque no me genera tranquilidad. Estoy supercontenta, pasando por una etapa bonita. Están pasando muchas cosas que me siguen enseñando y motivando a dar lo mejor», expresó.