“Me he quedado asustada”: Brunella Horna toma radical decisión a poco de dar a luz: ¿no más hijos con Richard Acuña?

¡Tremenda confesión! Brunella Horna vive los últimos días de su embarazo y se alista para tener en sus brazos a su bebé fruto de la relación que mantiene con Richard Acuña. Sin embargo, en “América Hoy” opinaron sobre algunas relaciones y cuando tocó el turno de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, la rubia conductora tuvo un comentario que causó sorpresa en sus compañeros. ¿No tendrá más hijos con Richard Acuña?

Brunella Horna habla sobre posible próximo embarazo

Una de las figuras de “Chollywood” que se convertirá en madre este año es Brunella Horna. La conductora de “América Hoy” está próxima a dar a luz y ya cuenta los días para tener a su pequeño hijo en sus brazos.

Sin embargo, en la más reciente edición del programa que conduce, quedó en shock al comentar acerca del nuevo embarazo de Ana Paula Consorte. La pareja de Paolo Guerrero acaba de dar a luz y nuevamente está embarazada, lo cual sorprendió a Brunella Horna.

Por ello, dejando asombrados a sus compañeros de conducción, Brunella Horna se sinceró y dio un revelador mensaje respecto a su futuro con Richard Acuña. La exchica reality tomó como ejemplo el caso de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero y tomó una radical decisión.

“Quién se va a imaginar que das a luz y al mes sales embarazada. Fue un ups, me voy a cuidar a raíz de Ana Paula Consorte, me he quedado asustada, pensé que al mes no podías quedar embarazada”, señaló Brunella Horna.

Janet Barboza agregó que en torno al tema existen muchas leyendas, pero que, a raíz de lo sucedido con la pareja del capitán de la selección peruana, todo queda desmentido. “Ya nos dimos cuenta que sí se puede quedar embarazada, así que, a cuidarse Bubu”, resaltó.

Faltan pocos días

Durante el pasado mes de octubre, Brunella Horna revelaba en “América Hoy” el sexo de su bebé. En una revelación de sexo inédita e inusual, la popular “Bubu” señaló que está esperando un hombrecito, por lo cual se emocionó hasta las lágrimas.

Recientemente, en sus redes sociales, se ha mostrado muy activa siempre cuidando a su bebé. Por ello, a menudo sube diversas historias mostrando su pancita y el cariño que le brinda a su hijito.