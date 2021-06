“Me he vuelto más vanidosa”: Greissy Ortega y su radical cambio tras bajar 24 kilos

Compartir Facebook

Figura de infarto. La modelo colombiana Greissy Ortega, mostró su radical cambio de figura tras bajar aproximadamente 24 kilos. Contó que ahora se siente más ágil y no duda en presumir su atractiva figura en redes sociales.

Greissy se muestra más contenta que nunca, no solo porque atraviesa un buen momento en lo personal, sino también porque debido al sobrepeso que presentó en los últimos tiempos, sufría malestar físico. Hoy, gracias a la manga gástrica saca a relucir sus curvas y pone loquito a más de uno.

“Cómo no voy a estar contenta. He bajado 24 kilos en menos de tres meses, todo gracias al doctor Hoshe Joo… Antes me cansaba mucho al caminar, no podía respirar, mis rodillas me dolían demasiado, ahora me siento más ágil”, comentó a un diario local.

La modelo también comentó que recibió muchas críticas por su sobrepeso, sin embargo, ella lo hizo más que nada por un tema de salud. “Me parece increíble levantarme y ver otra cara (en el espejo), no sé cómo que me achibolé, me veo más joven y me gusta, pero hay gente que me estresa”, agregó.

Greissy también se mostró contenta por el apoyo que recibe por parte de su pareja Ítalo Villaseca, con quien pronto cumplirá 7 años de relación. “Obviamente él me conoció delgada pero con más cadera. Ahora he adelgazado pareja y nunca me había visto así. Le impresiona, de buena manera, verme tan cambiada. Además, me he vuelto un poco más vanidosa, no me intimido ante las cosas porque sé lo que soy, lo que valgo. La verdad, que le ha gustado mi cambio”, añadió.

¿Qué es la manga gástrica?

En esta operación, un cirujano extrae parte del estómago y construye un tubo estrecho o ‘manga’ con el resto. El nuevo estómago en forma de plátano es mucho más pequeño que el estómago original.

