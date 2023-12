«Me hizo ver lo fuerte que soy»: Jonatan Rojas comparte un video reflexionando por este año 2023 [VIDEO]

El artista Jonatan Rojas regresó este año al grupo de Hermanos Yaipén, es conocido por interpretar temas como: ‘Necesito un Amor’ y ‘Ya No Te Aguanto’. El cantante de cumbia compartió un reflexivo video por todas las cosas que le sucedieron en este 2023.

Jonatan Rojas reflexiona sobre este 2023

Hermanos Yaipén es una agrupación de cumbia con grandes éxitos musicales y talentosos vocalistas. Entre sus filas, regresó el artista Jonatan Rojas conocido entre sus fans como ‘El chico de los ojitos lindos’.

El querido cantante compartió un video en sus redes sociales sobre este año 2023. «Terminando este año me hizo ver lo fuerte que soy. Pasé por altibajos, ciclos se cerraron, otros comenzaron. Algunas personas se alejaron, otros que nunca imaginé llegaron de manera especial», inició contando.

Jonatan Rojas comentó que lloró, cantó, bailó y vivió días muy felices, aunque otros días no. Cree que todo eso es parte de un propósito: «Todo lo que viví hasta ahora me enseñó a ser más resiliente. Agradezco a Dios por la persona en que me convertí este año 2023».

Finalmente, el cantante de Hermanos Yaipén agrega: «Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí. Sé de mi historia, mis caídas, sé de cada herida y cada cicatriz. Tengo demasiado respeto por todo esto, sin compararme, sin querer ser mejor que nadie. Haciendo lo mío y siempre teniendo fe en Dios».

Los seguidores del cantante el enviaron todo su apoyo a través de los comentarios del video: «Lo único q te puedo decir hermoso es que eres una persona increíble», «Si eres conciente de todo este proceso para ser el que hoy sigue de pie creeme campeón ganaste mucho», «Eres una linda persona por fuera y por dentro».

El último éxito de los Hermanos Yaipén

Hace unas semanas, la agrupación de cumbia estrenó el tema ‘Tributo al Sol de México’ junto a su videoclip oficial. Esta producción musical fue realizado por los hermanos Walter y Javier como un merecido homenaje del cantante mexicano Luis Miguel, tras su pronta llegada al Perú.

Este tributo cuenta con dos clásicas canciones del reconocido artista internacional Luis Miguel. Hermanos Yaipén incluyeron los temas: ‘La Incondicional’ en la voz de Jonatan Rojas y ‘Tengo Todo Excepto a Ti’ de Giuseppe Horna.