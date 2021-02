“Me hubiera gustado que esta vacuna la recibiera mi mamá”: Médico se quiebra tras recibir vacuna

Compartir Facebook

Conmovedor. Hoy continúan las primeras jornadas de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Lima y Callao. Por su parte, el director del hospital, Carlos Santillán contó con una voz entrecortada lo agradecido que está, pese al gran estrés de su noble labor.

Hermosas palabras

“Yo quisiera sinceramente decirles que me hubiera gustado que esta vacuna que me han aplicado, se la hubieran aplicado a mi mamá o a mi hija o a mi hermana. Nos hubiera gustado bastante. Esto los hubiera protegido”, indicó para un medio local.

Las palabras del médico conmovió a todos los presentes, también reveló del estrés fue un factor común entre sus colegas, pero que pese a ello, se ponían la camiseta del Perú.

“Ha sido de bastante estrés. He visto a las personas más fuertes que he podido conocer en manejar pacientes graves, críticos de siempre, prácticamente llorar, llorar, pero se secaban sus lágrimas y seguían atendiendo”, afirmó el médico.

La importancia de la vacunación

Carlos Santillán no perdió la ocasión para recordarle a la población que el hecho de ser vacunados no significa que se deje atrás las medidas de seguridad.

“Todavía falta la segunda dosis para que esté protegido en unos días más. Es importante saber que aun cuando me haya vacunado tengo que seguir utilizando la mascarilla, lavándome las manos, quitándome la ropa y lavarla de inmediato, para que aquella persona que no esté inmunizada yo no la pueda contagiar o llevar en la mano el virus”, señaló el médico

