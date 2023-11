«Me importa tres pepinos lo que diga. No más gente tóxica» Jessica Newton fulmina a Magaly Medina

Tras las duras críticas de Magaly Medina contra Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, Jessica Newton rompió su silencio y decidió responderle a la «Urraca». Recordemos que recientemente la conductora de televisión levantó polémica al cuestionar la manera en que le pidieron ser la madrina del hijo de Cassandra Sánchez. Ante ello, desmintieron esta versión a través de redes sociales y ahora Jessica Newton se suma tras romper su silencio y responderle a Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Cometí el error de elegirte” Cassandra Sánchez aclara que ella eligió a Magaly Medina como madrina de su hijo

Jessica Newton respondió a Magaly Medina

La empresaria Jessica Newton se mostró decepcionada de Magaly Medina tras conocer que criticó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez por la forma en cómo le pidieron ser la madrina de su hijo. Incluso, aseguró que es una lástima que la «Urraca» siga utilizándola a ella y a su familia para generar rating. Recordemos que la conductora mencionó que se vio acorralada para aceptar la propuesta de ser la madrina del hijo de Cassandra Sánchez, quien usó sus redes sociales para desmentir esta versión. Ante ello, Jessica Newton rompió su silencio y le respondió a la comunicadora.

«Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando, pero yo ni la veo, ni me entero y no tengo nada que comentar. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa», contó para un medio local.

«¿Crees que me pongo a pensar qué pasó hace dos años? Me despierto por la mañana y tengo tantas cosas que agradecer. El pasado es lo único que no se puede cambiar, pero que se enfoque en cambiar su presente, que sea feliz y le deseo muchas bendiciones. Me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar», puntualizó.

También te puede interesar leer: “Cometí el error de elegirte” Cassandra Sánchez aclara que ella eligió a Magaly Medina como madrina de su hijo

Lo que dijo la «Urraca»

La polémica se desató cuando Magaly Medina habló en su programa sobre la forma en cómo le habían pedido ser la madrina del hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Incluso, la conductora señaló que se sintió presionada para aceptar ser la madrina. Por ello, Jessica Newton decidió responderle a Magaly Medina para desligarse de ella de una vez por todas.

«A mí, Jessica no me pidió que sea la madrina de su nieto. A mí me citaron a un restaurante de un hotel, un sábado, para invitarme a un brunch, y ahí ellos con mucho protocolo, los dos me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer, a mí no me lo pidieron ellos, de manera formal”, señaló Magaly Medina.

“Me sentí como acorralada, yo qué voy a decir, bueno sí, no le puedes decir ‘no’ a un bebé por nacer, refiero que a mí no me digan, tiene que ser que yo tenga un nexo muy fuerte”, sostuvo.