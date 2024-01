“Me juzgaron por algo que no hice”: Paolo Guerrero cuenta el vía crucis que vivió por caso de doping

¡Momentos difíciles! El llegar al mundial 2018 fue una de las grandes gestas de la selección peruana bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. En ese entonces, el capitán de la bicolor, Paolo Guerrero, estuvo a poco de perderse la justa mundialista debido a un caso de doping que le detectaron posterior al partido con Argentina en Buenos Aires. Finalmente, tras remar por mucho tiempo, pudo jugar el mundial, y en una reciente entrevista, contó todo el calvario que vivió al no poder practicar el deporte que más ama: el fútbol.

Paolo Guerrero y su caso de doping

El 2018 fue uno de los años más difíciles para la carrera futbolística de Paolo Guerrero. El “Depredador” dio positivo en el control de doping que tuvo luego del partido ante Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias.

En una reciente entrevista concedida a Jesús Alzamora, el delantero nacional confiesa que aquel momento fue el más duro de su carrera. Incluso, revela que había perdido las esperanzas de jugar el mundial 2018, pese a que sus abogados le decían lo contrario.

«Fue terrible para mí dejar de jugar al fútbol, no poder practicar el deporte favorito mío, no poder acercarme a un estadio o entrenar en un club. Yo no me veía jugando un Mundial por más que mis abogados me decían que tenía que jugar porque me van a dar un efecto suspensivo», señaló.

Además, recordó el gesto que tuvieron los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia. Los tres países compartían grupo con Perú en el mundial y tanto Hugo Lloris, como Simon Kjaer y Mile Jedinak firmaron una carta respaldando al “Depredador”. Esta acción nunca será olvidada por el “Depredador”, quien lo recordó en la entrevista.

«Una buena iniciativa. Creo que estaban actuando con mucha humanidad, pero mi situación es otra, yo estoy siendo juzgado por algo que no hice. Siempre he sido profesional», acotó Paolo Guerrero.

¿Da paso a las próximas generaciones?

Gran parte de las últimas gestas de la selección peruana en el torneo de selecciones más antiguos del mundo ha tenido como goleador a Paolo Guerrero. El “Depredador” logró alzarse con la “Bota de oro” de la Copa América en dos ocasiones, siendo un ídolo para todos los hinchas.

Sin embargo, a pocos días de cumplir 40 años, el goleador peruano se sinceró y habló respecto a la selección peruana. En la Copa América 2024, Perú quedó ubicado en el mismo grupo que Argentina y Chile, siendo considerado como la serie de la muerte. Esto no desalienta al capitán peruano, quien se mostró optimista, pero dejó un enigmático mensaje.

“Es bonito compartir el grupo con Argentina. Esos partidos no se dan todos los días. Es una motivación más. Los muchachos que estén imagino que van a dar la vida”, reveló Paolo Guerrero.

La última frase encendió las alarmas de los hinchas de la selección peruana, quienes, ante la falta de delanteros en el equipo bicolor, consideran al “Depredador” un jugador fundamental, más aun tratándose del capitán del equipo.