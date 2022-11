«Me llamaba diciéndome que me amaba», reveló Dalia Durán sobre John Kelvin

Compartir Facebook

Dalia Durán visitó nuevamente el set de Magaly Medina para ofrecer su descargo tras la liberación de su expareja John Kelvin quien paso alrededor de un año en prisión por haber agredido física y psicológicamente a Dalia Duran.

Esta vez la cubana exige al cantante que pague por todos los daños ocasionados en su persona pues será un episodio en su vida que jamás olvidará.

Y como por si fuera poco Dalia Durán confesó que cuando el cumbiambero estaba tras las rejas se atrevió a llamar a la madre de sus hijos para decirle que aún la amaba a pesar de haberla golpeado y haberle dejado la cara destrozada.

“Unos meses antes este señor habló con mi papá diciéndole que me iba a cuidar, diciéndole que me amaba. Estando en el penal me hizo varias llamadas diciéndome que no me olvidaba, que me amaba, que esto y lo otro. ¿Qué personaje dentro de sus cuatro sentidos, luego de sacarme la mugre, te va a llamar para decirte esas cosas? Me decía que lo visite en prisión”, añadió.

Además, la cubana recordó que cuando nacieron sus gemelas John Kelvin no se hizo presente en el nacimiento de las pequeñas ya que según Dalia él se encontraba de parranda.

Dalia Durán asevero que sí John Kelvin se presenta en cualquier establecimiento a promocionar su concierto ella estará ahí para recordarle a todo el público lo que le hizo, golpes que jamás se van a poder olvidar y que considera injusto que el cumbiambero haya vuelto su vida social como si no hubiera pasado nada como si se tratara de unas cortas vacaciones.