“Me mandó a la mier**”: Diego Penny se queja de airada reacción de Edison Flores

🚨 Diego Penny: "Edison Flores es un jugador de la Selección y no puede reaccionar así, representa a un país. Voy a reclamarle y me manda a la m***. En las Eliminatorias, no le van a sacar roja al de Deportivo Garcilaso, sino solo a él y va a perjudicar".