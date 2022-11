«Me parece absurdo», Tepha Loza manda indirecta a Valery Revello

Compartir Facebook

Al parecer Stephany Loza y Valery Revello se encuentran enfrentadas por haber compartido una pareja en común el jugador Sergio Peña.

Y es que esta vez Tepha fue invitada al programa de espectáculos de América hoy en donde participó de un juego dinámico donde comentó privacidades y experiencias con sus exparejas.

Es así que en el programa no se pudo evitar hablar del jugador y así también hablar de su expareja Valery Revello quien ha usado su cuenta de tiktok para mandar ciertas indirectas a la hermana menor de Melissa Loza.

“Ay no, qué aburrido. Los ex ya están muertos, ¿por qué revivir? Yo estoy relajada, no hablo con ninguno de ellos. Están enterrados”, mencionó Stephany Loza quién recalcó que no se toma el tiempo de ver quién le manda o no indirectas a través de las redes.

Fue entonces donde una de las conductoras del programa Brunella Horna le pregunto ¿no te gustan las chicas que mandan indirectas por tiktok? y Tepha Loza respondió bastante directa que no le agradan ese tipo de mujeres.

“No, eso a mí me parece absurdo. El que supera, lo hace al 100%, sino no puede ser feliz”, dijo Loza.

A lo que la popular ‘Rulitos’ recalcó que ese comentario tendría nombre y apellido refiriéndose a la ex de Sergio Peña Valery Revello.