“Me parece educado, de modales muy finos”, dijo Magaly sobre ‘Sir. Winston’

La conductora Magaly Medina por fin conoció al famoso ‘Sir. Winston’ pareja de Sheyla Rojas y no dudó ofrecer palabras de admiración hacia el empresario de quien en algún momento insinuó que tenía negocios turbios.

En la última edición del programa de Magaly Tv La Firme dejó a más de uno con la boca abierta, pues nadie se imaginaría que conocería a ‘Sir Winston’ después de haber tenido ciertas diferencias con Sheyla Rojas.

Como se sabe recientemente Magaly causó polémica al lucir de los más tranquila y cómoda al lado de Sheyla Rojas después de haberse dicho la ‘vela verde’, las fotos de inmediato inundaron las redes sociales por el inesperado encuentro.

Sin embargo, se había rumoreado mucho acerca de ‘Sir Winston’ pues se sabía poco a casi nada de el y decían que estaba metido en negocios turbios y en algún momento Antonio Pavón llegó a dudar de la pareja de la madre de su hijo.

Cabe señalar que la presentadora Magaly Medina también especuló en varias oportunidades sobre Sir Winston, hasta lo tildó de agricultor. Ahora, no dudó en llenarlo de elogios tras conocerlo en salida familiar y de amistades.

«Él llegó el fin de semana a Lima y mi esposo me lo presentó el día sábado estuvimos en un evento público, lo que él me contó es que no le gusta aparecer en fotos ni videos… no estoy autorizaba para contar la naturaleza de sus negocios. Me pareció un señor muy educado, de modales muy fino, de una conversación agradable, una persona sencilla», expresó la ‘Urraca’.

De inmediato los usuarios comentaron las polémicas palabras de la pelirroja y hasta la tildaron de ‘hipócrita’ y ‘doble cara’ tras todas las suposiciones que había hecho de la pareja de ‘Shey Shey’, sin embargo poco o nada le interesa a la conductora pues ha demostrado que ya limó asperezas con la ex rubia y su ‘Sir, Winston’.