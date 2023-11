«Me parece ridículo» Milett Figueroa cuadra a Verónica Linares por cuestionar diferencia de edad con Marcelo Tinelli

La modelo Milett Figueroa no dudó en responder todo acerca de su nuevo romance con el conductor de televisión argentina Marcelo Tinelli. Ella estuvo en una entrevista con Verónica Linares en donde sostuvo que le «parece ridículo» cuestionar la diferencia de edad que tiene con el presentador argentino. Por ello, defendió el romance que tiene actualmente y afirmó que viven una muy buena etapa al día de hoy. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa cuadró a Verónica Linares

La modelo Milett Figueroa estuvo en una entrevista con Verónica Linares en donde dejó en claro que no le importa la diferencia de edad a la hora de tener una relación con alguien. Ante ello, la modelo reafirmó que se siento muy bien al lado de Marcelo Tinelli, pues le parece una persona sumamente interesante. «Me parecen re interesantes las arrugas, re interesantes. Me parece ridículo definir a alguien por la edad, me parece antiguo. A mí me parece re interesante un hombre de mucha edad, mis dos enamorados han sido chicos de mi edad, y ya viví esa experiencia, ahora quiero vivir algo distinto», señaló Milett Figueroa.

“(Él tiene 63 años) pero, no parece para nada, ¿has visto la personalidad que tiene? Es tan alegre, si no me dices la edad que tiene no me doy cuenta”, expresó la periodista. En tal sentido, Milett Figueroa reafirmó de esta manera que está vivienda una de sus mejores etapas en compañía de Marcelo Tinelli. Además, solo el tiempo dirá si la relación se mantendrá o terminará, mientras tanto, ambos disfrutan mutuamente.

¿Cómo es la modelo en una relación?

En otra oportunidad, Milett Figueroa estuvo de invitada en un programa de televisión argentino en donde contó detalles sobre su sonada relación con Marcelo Tinelli. Ante ello, contó sin filtros cómo es ella en una relación amorosa. Por ello, causó la sorpresa de muchos televidentes, quienes se mostraron interesados en saber más acerca de ambos.

“Cuando lo vi por primera vez… qué pregunta tan profunda, dije ‘qué alto’, pero pensé que yo ya lo había visto antes por televisión, ya sabía quién era, pero no tenía una idea preconcebida de él. Así que nada, lo conocí, la verdad que hubo una conexión muy linda, lo sentí, sentí que ninguno de los tenía ninguna expectativa sobre el otro y bueno nos fuimos conociendo durante la temporada, había un vínculo y una conexión muy linda”, dijo la modelo.