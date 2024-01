«Me parece show»: Jean Ferrari habló sobre los desmanes de los barristas de Universitario de Deportes

El equipo de Universitario de Deportes llevó a cabo el evento denominado Noche Crema 2024 el pasado fin de semana en el Estadio Monumental. Durante esta ocasión, el equipo presentó oficialmente a la plantilla que participará en la temporada del centenario y posteriormente se enfrentó a Coquimbo Unido de Chile. Sin embargo, la celebración se vio empañada al empatar 1-1, concluyendo la pretemporada sin obtener una victoria en los tres partidos amistosos disputados. Previamente al evento, se registraron disturbios y daños causados por los seguidores en las inmediaciones del recinto de Ate. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jean Ferrari habló sobre los desmanes de la hinchada crema

El individuo, quien también es abogado, especificó que si los disturbios suceden dentro de los límites previamente establecidos, la responsabilidad recae en Universitario de Deportes. No obstante, señaló que si estos incidentes ocurren en áreas completamente distantes, las entidades responsables deben ser las municipalidades. Ferrari afirmó que la delincuencia es un problema social que no se limita exclusivamente a un equipo.

«Cuando las cosas suceden en el lugar o dentro del perímetro, sí hay responsabilidad del club. Cuando están completamente fuera de ese perímetro, ahí es donde las municipalidades tienen que tomar cartas en el asunto. La delincuencia y el vandalismo son problemas sociales, no es el problema de un club. Si a las afueras (lejos del límite) de la zona del evento hay paredes pintadas, yo me pregunto qué culpa tiene el club”, declaró para el programa ’24 Horas mediodía’, de Panamericana.

Le parece más un show que un problema

El dirigente de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, comentó que lo sucedido le parece más un espectáculo que un problema que deba eliminarse, y expresó dudas sobre las imágenes presentadas, ya que argumenta que podrían haber sido editadas. Además, indicó que están dispuestos a colaborar con otras instituciones para abordar esta situación.

“Me sorprende que sea de esta manera como se está enfocando la situación y más me parece digitado que realmente un problema que, evidentemente, se tiene que erradicar. (Me parece) en forma de show. Yo estoy acá y no veo más prensa como la que salió en la mañana, no veo a vecinos con pancartas. Yo estoy acá para encarar la situación. Las imágenes no es algo que sorprenda, porque las imágenes también pueden ser editadas, y hay imágenes que las manejan de tal o cual manera por algo puntual”, acotó Jean Ferrari.