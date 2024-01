«Me parece una falta de respeto»: Mávila Huertas desmiente acusaciones de Juliana Oxenford sobre su ingreso a ATV

Mávila Huertas explicó que ella sí informó a Juliana Oxenford sobre su diálogo con ATV para explorar la posibilidad de unirse al canal. No obstante, destacó que no podía proporcionar información adicional debido a su compromiso con Panamericana TV en ese momento. En tal sentido, la periodista brindó su versión de los hechos en una entrevista con Día D desmintiendo las afirmaciones de Juliana Oxenford. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mávila Huertas desmiente acusaciones de Juliana Oxenford

Luego de diversas críticas, la periodista Mávila Huertas decidió salir a brindar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones de Juliana Oxenford, quien hace unas semanas fue retirada de ATV. Recordemos que Mávila Huertas ingresó al canal televisivo en mención reemplazando el programa de «Al estilo Juliana», tras ello se levantó bastante polémica en redes por el sorpresivo cambio.

“Ella me escribe en plena negociación con ATV y yo no puedo hacer pública una negociación que no sé como va a concluir. Porque esa era la verdad. Estaba conversando con la ATV cuando trabajaba para Panamericana Televisión. A mí en lo personal me parecía una falta de respeto, ventilar una negociación con otra empresa cuando yo era la figura de una canal y tenía una obligación por contrato, ético y profesional con Panamericana hasta el 31 de diciembre”, sostuvo.

Recordemos que antes de la salida Juliana Oxenford en ATV, ella afirmó que le escribió a Mávila Huertas, pero la periodista le negó que ingresaría a ATV. “Yo le había escrito y me lo negó, después le digo ‘oye no me mientes, me acaban de decir que yo no voy más y que vienes tú’. Y me dijo ‘no, mi prioridad es la radio, Mávila ya está con la maleta”, dijo.

Explicó que no fue a la preventa

En otra ocasión, la periodista Mávila Huertas desmintió su participación en la preventa de ATV y subrayó que mantenía un contrato con otro canal hasta el 31 de diciembre por lo cual no participó en la preventa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mávila Huertas (@mavilahuertas)

“No podía participar en ninguna campaña, ni siquiera publicitaria ni de anuncios. Salía en el spot navideño de Panamericana Televisión, y me quedo tranquila con lo que hice y cómo ocurrieron las cosas. Evidentemente, no me gusta que alguien diga que me sacan porque quieren a una persona dócil, ya que eso es una manera de faltar al respeto a cualquiera que estuviera sentado ahí, pero también faltarle al respeto a todos los otros periodistas de la misma casa”, manifestó.