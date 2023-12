«Me perjudicaron en mis 6 meses como solista»: Nickol Sinchi responde a supuesto exmánager

La cantante Nickol Sinchi es conocida por haber formado parte de Corazón Serrano durante muchos años. Hoy, la artista sigue su camino como solista y ha decidido responder ante un comentario donde la acusan de no querer trascender en la cumbia peruana.

‘Exmánager’ sale hablar de Nickol Sinchi

Por medio de las redes sociales se viralizó un video donde aparece el mánager de Patrick Romantic, Abraham Mina, en una entrevista con Carlos Orozco. Al parecer, este personaje habría representado a la cantante Nickol Sinchi en sus inicios como solista y habló de su carrera musical.

En el video, el mánager Abraham Mina comenta que la cantante de cumbia no quiere avanzar en su carrera y quedarse en su zona de confort: «Creo que ella no quiere salir del nicho en el que está, no quiso trascender en la valla de poder ser gustada por un nuevo público. Finalmente, el techo que ella tiene es Corazón Serrano, que es un techo bastante grande».

La cantante le responde

Nickol Sinchi decidió responder de inmediato en la publicación del video para aclarar todo lo sucedido. En su respuesta, indica que ella decidió trabajar únicamente con su familia y con personas transparentes.

«Prefiero dar pasos de a pocos… que no quieran transformarme en algo que no soy. Porque si supieran lo que pasó detrás de esas pocas palabras y el por qué de mi decisión, se desmayan», comenta.

Además, Nickol Sinchi aclara que su mánager siempre fue su papá desde un inicio. «Muchos trabajan con malicia y viveza, por eso decidí dejar de trabajar con mucha gente», agrega. Finalmente, la cantante de cumbia compartió otro mensaje en sus redes sociales donde recalca que dejó de trabajar con varias personas porque la perjudicaron.

«Tengo pruebas de todo lo que me perjudicaron en 6 meses que tengo como solista, pero tengo el apoyo de mi familia, de ustedes y la bendición de dios, me siento tan afortunada de eso», expresa finalmente Nickol Sinchi.

Desde su lanzamiento como solista, Nickol Sinchi ha recibido del apoyo del público, Ha lanzado su primer tema inédito titulado ‘Ahora Vuelves a Mi’ y al público le encantó. Además, la ex cantante de Corazón Serrano viene trabajando en otras colaboraciones musicales con artistas internacionales.