“Me pidió que desestime las denuncias”, dijo Juan Víctor sobre Aldo Miyashiro

Una guerra de nunca acabar, pues Juan Víctor llegó al programa de ‘Amor y Fuego’ y afirmó que el conductor de ‘La Banda del Chino» quiso calmar la situación con Andrea San Martín pero no se logró por ciertas condiciones.

Después de dar a la luz los audios donde se escucha un presunto maltrato a su menor hija de parte de Andrea San Martín, Juan Víctor no parará hasta que le permitan ver a su hija sin ningún impedimento legal.

Es así que en su intento de apaciguar la situación Aldo fue el mediador entre Andrea y Juan Víctor, lo que este último agradeció su interés por su situación, sin embargo el encuentro no tuvo éxito.

Pues según contó Juan, Aldo estaba más del lado de Andrea San Martín pues quería que él firme unos documentos donde no procedía con la denuncia de maltrato físico y psicológico a su menor hija lo que no le pareció correcto y no accedió.

“Sí, es cierto, tuvimos una reunión, traté de mantenerlo en secreto. Él (Aldo) fue mediador, efectivamente. Se le agradece por su tiempo, pero en esta reunión me plantearon que firme un documento donde desestime las denuncias. Se supone que ella iba a hacer lo mismo”; comentó.

«Sin embargo, Juan Víctor Sánchez dio a conocer que con Andrea San Martín no llegaron a un acuerdo. “Cuando nos encontramos le dije que todas las denuncias tenían que seguir su rumbo, que si llegábamos a un acuerdo tenía que ser en beneficio de mi hija”, dijo ante Rodrigo González y Gigi Mitre.

Hasta el momento se rumorea que Andrea San Martín habría sido separada del programa ‘La Banda del Chino’ por la polémica de los audios y las denuncias que tiene encima por maltrato a su menor hija.

Andrea San Martín amenaza a niñeras con carta notarial

La madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, reveló que Andrea San Martín le habría enviado una carta notarial a las tres niñeras que la acusaron de presuntamente agredir a su hija de e 3 años de edad.

“Salieron las cartas notarial como cancha, mismas tarjetas de Navidad por difamación a fin de asustar a las nanas. Sr. abogado su imagen está dando mucho que desear. De colega a colega, se lo digo… la ética y las verdad van de la mano del bienestar de una menor”; escribió la mamá de Juan Víctor en su cuenta de Instagram.