«Me presentaban como cantante» Koky Belaúnde reveló que se infiltraba en reuniones sociales en París

El estilista Koky Belaúnde estuvo en una entrevista para el podcast de Carlos Carlín. Durante la conversación, él reveló algunos detalles jocosos de su vida y que pocos conocían. Ante ello, precisó que se infiltraba en reuniones sociales en Paría sin que nadie se diera cuenta. Incluso, se hacía pasar como un cantante conocido del Perú. Además, detalló que los asistentes de dichos eventos no se percataban de la «palomillada» del estilista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Koky Belaúnde infiltrado en reuniones sociales de París

En una reciente entrevista entre Koky Belaúnde y Carlos Carlín, el maquillador contó jocosos detalles de su vida que pocas personas conocían. Por ello, narró una peculiar historia cuando viajó a París, la cual no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales. El estilista contó que se infiltraba en los cocteles y casa de moda de la ciudad europea. Incluso, una de sus amigas lo presentaba como un cantante peruano. Por su parte, Koky Belaúnde no se quedaba corto y mantenía la «criollada» peruana atreviéndose a cantar en estas reuniones sociales.

«Yo tengo una historia en París. Me infiltraba yo a los cocteles, a las casas de moda y me presentaban como cantante. Una amiga me presentó como cantante. Hasta que me dijeron ‘canta’ y los vinos eran franceses y añejos. Tuve que cantar. Comencé a cantar ‘Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui’ y me aplaudía la gente», empezó contando el estilista entre risas.

Contó que provenía del Cuzco

De igual forma, siguiendo el peculiar relato de Koky Belaúnde, él sostuvo que se hizo pasar como un ciudadano cuzqueño y que sus raíces provenían de la ciudad imperial. Cabe resaltar que todo ello lo dijo porque se estaba haciendo pasar como un cantante en una reunión social en París.

«Había unos mapas de Machu Picchu y yo señalaba, ahí es mi casa. En donde había una casita decía ‘esa casita me ha dado de comer’. Así me sentía, como Yma Sumac y la gente me invitaba. Y comía las ostras y el champagne a discreción. Lógico», contó entre risas el popular estilista Koky Belaúnde. Ante ello, muchos usuarios respaldaron lo que dijo el maquillador, pues reconocen que el peruano suele tener esta «criollada» característica de nosotros.