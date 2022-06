“Me propuso hacer un trío”: mujer ampayada con ‘Chorri’ cuenta su verdad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La joven ampayada con el exjugador de la selección “Chorri” Palacios, Ruth Medina, salió ante cámaras a contar la versión de los hechos y aseguró no ser alguien del momento, sino que conoce al exmediocampista hace años.

En diálogo con “Magaly TV: La Firme”, la joven anfitriona reveló que Palacios le juró haber estado soltero hace tiempo, por lo que llevaban un romance de años, pero se terminó el pasado año cuando se enteró que seguía con su esposa…hasta el día del ampay que decidió volver a encontrarse con él.

También puedes ver: Gian Marco a haters tras oficializa A Juliana Molina: “no intentes vivir tu vida a través de otros”

“Me reclamó porque me había cambiado el número, yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, añadió.

Recordemos que, en el anuncio del exfutbolista, él aseguró que el día del ampay la cuestión no pasó a mayores. Sin embargo, Ruth reveló más de un secreto.

“El Chorri es tan morboso que me propuso con mi amiga hacer un trío. Es morboso y siempre yo cumplía todos sus deseos. No me puede olvidar, hasta ahorita lo tengo en el teléfono y no me ha bloqueado”, agregó.

También te puede interesar: Papa Francisco pide al mundo no olvidarse de la guerra de Ucrania

“Reconozco mi error”

El exjugador de la selección peruana y Sporting Cristal, Roberto ‘Chorri’ Palacios pidió disculpas públicamente a su esposa Karla Quintana luego de protagonizar vergonzoso ampay con jovencita en una discoteca en Chiclayo.

A través de Instagram, el exvolante aseguro sentirse arrepentido por la infidelidad a su esposa, y remarca que solo fueron besos.

“Expreso públicas disculpas a mi esposa, a nuestros hijos, a mi familia y a todos los miembros de nuestra comunidad por las imágenes propaladas en un programa de televisión. Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero debo decir también que el asunto no fue a mayores”, se lee en su comunicado.

Posteriormente se refirió a la edición del video emitido por Magaly TV La Firme, donde el ‘Chorri’ asegura que alargaron haciendo entender que el beso fue prolongado.

Mira también: India: Mujer de 70 años muere pisada por elefante y en su funeral es atacada por mismo animal