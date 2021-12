«Me puse nervioso», dijo Hugo al conocer a la familia Cayo

Compartir Facebook

El modelo Hugo García contó que fue un momento bastante especial el conocer a la familia de su enamorada la hija de Bárbara Cayo, Alessia Rovegno a quien oficializó recientemente en sus redes sociales.

Hugo García habló paras cámaras de ‘América Espectáculos’ y cotó un poquito sobre el encuentro que tuvo con la familia Cayo y reveló lo que más le sorprendió.

“Estaba nervioso, pero tienes que entrar con actitud”, confesó Hugo quien al parecer no veía la hora de conocer al entorno de la mujer que le ha robado el corazón.

Además, el modelo dijo que se quedó sorprendido de ver a todas las tías de su pareja bailar a todo momento pues llevan el baile y el canto en la sangre lo que dejó atónito al influencer pues es la primera vez que conoce una familia de artistas.

“Ya me tocaba conocer. Fue mejor de lo que esperé. Me han tratado súper bien. Todas son súper lindas, súper talentosas. Seis horas bailando. Me he quedado sorprendido”, afirmó el ‘chico reality’.

«Sabía que eras tú», Hugo García oficializa romance con Alessia Rovegno

Lo que se venía rumoreando días atrás por fin fue confirmado por el mismo Hugo García en sus redes sociales, la nueva parejita del momento, Alessia Rovegno y el ‘chico reality’ ya no ocultan más su amor.

«Sabía que eras tú», fue el mensaje que describió unas fotos junto a la rubia modelo en disfuerzos y muestras de cariño.

Y es que al ‘chico reality’ le esta yendo muy bien en el amor, sino recordemos su reciente romance con Alexandra Balarezo con quien demoró en oficializar pero al poco tiempo la pareja terminaría separándose.

El único romance que ha tenido Hugo de forma permanente fue con su ex Mafer Neyra con quien duró aproximadamente 5 años, fue una de las parejas más queridas de ‘Chollywood’ sin embargo, también llego a su fin y actualmente Mafer esta más que feliz al lado de su empresario.