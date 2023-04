«Me pusieron la pistola en la cabeza», Diana Sánchez y su terrible experiencia en Perú

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exchica reality Diana Sánchez contó una lamentable experiencia que vivió en Perú al ser apuntada con una pistola por lo que cansada de la delincuencia en nuestro país prefirió radicar en el extranjero con la compañía de su futuro esposo.

¿Qué le pasó a Diana?

La ex integrante de Combate fue entrevistada en el programa de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida donde reveló porqué optó por mudarse a Los Estados Unidos cuando aparentemente tenía una vida formada en el Perú.

Es así que Diana expresó su temor al vivir en el Perú pues había sido asaltada en diversas oportunidades y ya no se sentía segura.

“Me habían seguido en el auto cuando estaba trabajando. Me tiraron huevos en la ventana por querer parquearme. Otra vez salía de la barbería tarde y una moto me comenzó a seguir hasta que me agarró el semáforo rojo y me puso la pistola en la frente. Me dijeron que le dé todo (…) Me daba mucha ansiedad manejar«, dijo Diana.

Además, la modelo se sentía insegura a tal punto de no querer ni sacar su celular, muy aparte del tráfico que es el pan de cada día en nuestro país.

Segundo robo

Y por si fuera poco la popular ‘Chata Power’ contó que vivió otra experiencia espantosa producto de la delincuencia esto le provocó severos cuadros de ansiedad al salir de su casa.

“Luego me volvieron a robar igual. Pistola y en el carro. Y eso que yo tenía lunas polarizadas. Dije que ya eran muchas cosas, tenía ansiedad, no me gustaban muchas cosas”, agregó Diana Sánchez.

Diana Sánchez sufre por diagnóstico de su novio

Por otro lado, Diana también hizo noticia al contar que su ahora futuro esposo Dan Guido fue diagnosticado con leucemia esto acercó mucho más a la pareja y ambos se propusieron salir adelante a pesar de las adversidades que le preparara la vida.

Dan Guido se presentó en un programa de televisión y recalcó el trabajo y esfuerzo que le ha dedicado Diana producto de su estado de salud pues La chata le ha brindado el mayor soporte tanto físico como emocional para superar esta enfermedad.

Mira también: Ethel Pozo en “Maricucha”: ¿Qué dijo sobre el final de la novela?

Es por ello que, actualmente la pareja se encuentra más estable que nunca y ya vísperas de casarse, aún no han dado una fecha exacta de su unión, pero el amor, la complicidad, la química y el respeto abundan entre la parejita quien no descarta muy pronto formar una familia con pequeños en casa.