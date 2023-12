«Me quedé sin voz»: «Metiche» preocupa a sus seguidores luego de ausentarse de su programa por terrible enfermedad

Delicado de salud. El popular conductor de programas de espectáculos se ausentó de su espacio televisivo «Préndete» debido a que dio positivo para coronavirus. Kurt Villavicencio contó que ha experimentado fuertes síntomas de esta enfermedad. Ante ello, se realizó una prueba de descarte en donde salió positivo. Por tal motivo, el ‘Metiche’ preocupó a sus seguidores y a quienes ven el programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Metiche delicado de salud

El conocido conductor de televisión, Kurt Villavicencio, reveló hace poco que está atravesando los fuertes síntomas del Covid-19. Además, brindó los detalles de la enfermedad y de cómo se encuentra actualmente, pues este diagnóstico lo obligó a ausentarse del programa en Panamericana Televisión. Recordemos que el conocido ‘Metiche´ conduce este espacio televisivo ‘Préndete’ al lado de Karla Tarazona.

“No estoy yendo al programa porque estoy mal de la garganta, me quedé sin voz y se me tapó el oído. Finalmente, me saqué la prueba de Covid y salió positivo”, expresó el popular ‘Metiche’, quien ya también ya habría renovado contrato para continuar el próximo año en Panamericana Televisión.

“El domingo empecé a sentir los malestares de la garganta. Podría regresar mañana (jueves) al programa, pero tengo que esperar lo que me diga el médico”, puntualizó.

Karla Tarazona habló sobre «Perdóname»

En otro momento, luego de conocerse el estado de salud del popular «Metiche», Karla Tarazona aprovechó instantes del programa para referirse a la novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos. Recordemos que dicha telenovela saldrá del aire, pues tal parece que no ha tenido la acogida del público esperada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karla Tarazona Covarrubias (@latarazona)

“Lamentablemente, vivimos en un medio tan hipócrita… Dicen: ‘Yo no hago de mi vida un escándalo’, pero esto (novela) parece un negocio redondo porque causa morbo que ellos mismos lo están originando. Entonces, no pidas a la gente que no opine cuando tú mismo estás ocasionando esto. Oh, casualidad, la novela se llama ‘Perdóname’ y la historia se basa en hechos reales, entonces es obvio que toda la gente especulará y eso es levantar el morbo”, sostuvo la presentadora de televisión.