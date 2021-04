Compartir Facebook

Rosángela Espinoza no pudo contener el llanto y es que luego de escuchar su bajo puntaje en la tabla de posiciones, pidió a los altos mandos del programa que no la saquen, pues ella «todavía se quiere quedar».

“Yo me doblé el pie hace dos día y así estoy compitiendo. Cada vez que compito me duele un poco más. Ahora me acabo de golpear el codo en el otro juego. Siento que hay cosas que están jugando en contra aquí. Estoy compitiendo porque me quiero quedar”, reveló entre lágrimas.

Pese a que se le vio muy afectada por lo sucedido, esto podría no significar nada para el tribunal, el mismo que anunció cambios en esta nueva temporada de Esto es Guerra.

Cabe resaltar que varios de los chicos reality de siempre no están en el show, por lo que se presume que podría ser parte de la estrategia o habrían regresado de Estados Unidos infectados con COVID-19.

SU TÍO SE ESTABA ASFIXIANDO

Rosángela Espinoza atravesó un momento complicado, luego de que su tío en Trujillo se contagiara del virus. Como necesitaba balón de oxígeno, la chica reality se vio en la obligación de pedir ayuda.

‘Rous’ utilizó su cuenta oficial de Instagram y pedir balón de oxígeno para su tío que se encuentra luchando contra el temible virus en la ciudad de Trujillo.

“Estoy súper preocupada porque mi tío está en Trujillo y necesita oxígeno por favor. Si tienen algún contacto voy a dejar el número de mi prima. Mi tío está que se asfixia. No sé si me puedan ayudar en esto. La situación está muy complicada y yo no puedo ir para allá, no veo hace mucho tiempo a mi tío, espero que me puedan ayudar. Les voy a dejar el número de mi prima, cualquier contacto con mi prima por favor”, dijo Rosángela Espinoza.

