«Me sentí tocado»: Nicola Porcella denuncia que lo discriminaron por ser peruano por aerolínea de México

Nicola Porcella se ha convertido en toda una celebridad en México desde su participación en el reality show La Casa de Los Famosos. El peruano realizó un viaje por unos días y al regresar a tierras mexicanas sufrió de discriminación por una aerolínea mexicana.

Nicola Porcella discriminado por ser peruano

El peruano se ha convertido en residente mexicano hace un tiempo, donde ha emprendido una carrera artística y otros proyectos más. Nicola Porcella publicó unos videos en sus redes sociales por una complicada situación que vivió al ser al aeropuerto de México.

Nicola Porcella se encontraba de viaje por Europa y arribó hoy a México desde Madrid. El peruano empieza a explicar que se encontraba en migraciones cuando al hacer su fila, es cambiado por una de las trabajadoras a otra, donde sucede todo el problema.

«Ahí nos dicen ‘No, ustedes no pasan por acá’, entonces le digo: ‘Devuélvame a la fila, porque no voy a pasar entre todos, ya nos movieron'», acota Nicola Porcella para regresar al lugar de donde fue movido

Entonces, la trabajadora de AeroMéxico dice: «No, mueve la fila. Además, tú no vas a pasar por acá porque tú eres peruano», quedándose Nicola muy asombrado.

El ‘Novio de México’ empieza a explicar que actualmente cuenta con residencia mexicana: «Para esto, yo soy residente mexicano y en México estoy como italiano, pero soy peruano de corazón entonces me sentí ‘tocado'». Nicola Porcella pasó a comentar que la aerolínea AeroMéxico se está portando muy bien con ellos, desde que iniciaron con el reclamo.

¿Qué sucedió después?

Al final, Nicola comenta que dejaron una carta y la aerolínea mexicana se hizo cargo de lo demás. La trabajadora habría comentado que no fue su intención realizar el comentario discriminatorio a Nicola Porcella y dio a entender que se había tomado foto con varios famosos.

Para esto, el peruano recalcó que por ser famoso, no necesitaba mayores beneficios en nada: «Siempre he dicho que para mí, la fama no tiene porque beneficiarme en nada, porque soy una persona más. Solo nos cambiaron de fila y tú no me dejaste pasar porque era peruano, era lo que tú dijiste».

No desea que nadie pase por ello

Finalmente, el peruano Nicola Porcella finalizó el video agradeciendo el cariño del público y que México siempre lo ha recibido con gran cariño. Este problema sucedido con una trabajadora, no quitaría la gran acogida de todo México. «Primera vez que me pasa algo así en México, porque la gente me ha tratado hermoso, me siento mexicano», dijo.

Pero si recalcó que no le gustaría que nadie pase por eso, ya sea a su hijo o a un amigo: «No me gustaría que a mi hijo lo traten así, un amigo mexicano lo traten así en otro país o que un amigo mexicano me diga que lo trataron así en Perú, no me gustaría».