«Me sentía siempre gorda», dijo Magaly al revelar que sufrió de anorexia

La conductora de televisión realizó una delicada confesión durante el tiempo que estuvo recluida en un penal tras haber perdido el juicio contra Paolo Guerrero.

La popular ‘Urraca’ reveló en su programa Magaly La Firme que durante su estadía en prisión le fue muy difícil asimilar su realidad pero con el apoyo de su familia y de personas que la estimaban logró superar ese episodio. Toso esto fue a raíz de la contextura de Micheille Soifer quien ha bajado de peso drásticamente.

«Ella se siente regia, uno siempre tiene que sentirse bien consigo mismo, pero yo veo más cabeza, más extensiones, más pelo que peso. Ella se ha hecho la operación de la manga gástrica», dijo al inicio Magaly Medina preocupada por la cantante.

Pues desde que ‘Michi’ se sometió a la cirugía reductora ha perdido mucho peso a tal manera de recibir críticas negativas de parte de usuarios que la ven enferma y débil.

Y es que Magaly recordó que durante el tiempo que estuvo privada de su libertad sufrió de burlas por su peso lo que la llevo a sufrir fuertes cuadros de desordenes alimenticios provocando una anorexia grave.

«A mí me encanta estar delgada, pero yo recuerdo que cuando estaba en prisión me sentía siempre gorda, había bajado tanto de peso, pero la única que no se daba cuenta de mi baja de peso, que ya estaba mal, era enfermizo y que ya me había vuelto anoréxica era yo», contó la periodista.

Magaly Medina advierte a su hijo: “Todavía no quiero ser abuela”

La conductora de espectáculos Magaly Medina habló abiertamente con sus seguidores a través de redes sociales y mostró su cariño inmenso por la familia. Cabe indicar que la ‘Urraca’ siempre prefiere no hablar de su vida íntima privada que involucre a su familia, pero esta vez se animó a responder algunas preguntas de sus fans.

En esta oportunidad, la popular ‘Urraca’ aseguró que su hijo Giancarlo Mendoza Medina está soltero y por el momento se encuentra bien así. “Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuenta sus cosas, lo respeto ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, dijo Magaly mediante un ‘live’ de Instagram.

De otro lado, seguidores le preguntaron a la ‘Urraca’ por qué no se animó a tener más hijos si tiene las posibilidades. “Me han confundido con Melissa Klug jajaja. A estas alturas solo crío a mis perros. Mi esposo y yo queremos disfrutar de nuestra edad y lo que hemos conseguido. Nos privaríamos de muchas cosas. Ya no me veo criando, quiero disfrutar mi vida”.