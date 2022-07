“Me siento en deuda con Messi”: Presidente de FC Barcelona ilusiona a hinchas

Compartir Facebook

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confesó que se siente «en deuda» con el astro argentino Lionel Messi y deseó que su capítulo en el club catalán «no haya terminado».

«Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barsa no haya terminado. Es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se cerró, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue», sostuvo Laporta en declaraciones a ESPN.

El mandamás del Barcelona aprovechó una reunión con directivos de Real Madrid y Juventus en los Estados Unidos sobre la Superliga para hablar, a su salida, de Messi, quien en el año pasado se mudó al París Saint-Germain.

Consultado sobre si se sentía «en deuda moral», su respuesta fue rotunda: «Sí. Moralmente, como presidente del Barsa, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barsa y a nivel personal creo que estoy en deuda con él».

Ultima el fichaje de Koundé

Las próximas horas serán decisivas para tratar de cerrar la incorporación para la defensa más deseada por el entrenador azulgrana con un anuncio final del acuerdo por cuatro temporadas.

El fichaje puede ser una realidad en breve aunque hoy domingo no está previsto, según ha podido saber Mundo Deportivo. Desde el club azulgrana se insiste de forma oficial en que aún no se ha empezado la negociación con la entidad andaluza.

Koundé sigue con su plan de preparación en Lagos, el Algarve portugués, donde el Sevilla está de ‘stage’. El pasado domingo no se desplazó a Lisboa para el amistoso contra el Sporting que igualmente no habría jugado al no estar a tope aún tras ser operado el 14 de junio por unas molestias en el anillo inguinal izquierdo.

