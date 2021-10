«Me siento triste, no estoy bien», dijo ‘Ale’ Baigorria tras sufrir fuerte lesión

Compartir Facebook

Con los ánimos por los suelos pero en compañía de su pareja Said Palao quien no la ha dejado de apoyar en estos momentos difíciles pues la rubia de Gamarra sufrió un terrible accidente que le provoco la rotura del tendón de Aquiles.

A causa de esta lesión Alejandra se deberá mantener alejada del reality de competencia Esto es Guerra y no podrá competir por su equipo en Puesto Rico por las circunstancias que le ha tocado vivir.

«El dolor es muy fuerte, constante. Es una lesión bastante dolorosa. Pensé que cuando me rompí la rodilla era lo más doloroso, pero no. (…) Es un proceso largo y por eso me siento súper triste. Anímicamente no estoy bien”, dijo muy apenada la rubia.

Sin embargo, quien no se ha despegado ni un minuto de ella ha sido su pareja Said quien apareció en el video de la modelo en sus redes sociales arrecostado al lado de la cama de la clínica donde se encuentra la influencer para su operación.

«Lindo mi amorcito me ha acompañado todos los días, te amo mi amor», fueron las palabras de Alejandra para Said quien ha velado por su pronta recuperación.

Se lesionó compitiendo

La propia Alejandra confirmó que sufrió la rotura del ligamento compitiendo en Esto es Guerra e incluso aseveró que esa lesión le ha resultado más dolorosa que cuando se quebró la rodilla tiempo atrás.

“Aquí, lista tratando de siempre poner una sonrisa y buena cara ante algo tan difícil que tendré que afrontar. Ayer, compitiendo, sufrí una rotura del talón de Aquiles”, escribió la rubia de Gamarra en sus redes sociales.

Por su parte confirmó que queda fuera de la competencia para afrontar a los guerreros de Puerto Rico.

“Me siento super triste pues ya saben que estuve dándolo todo y hasta el último momento luchando para ser parte de la selección que enfrentará a Puerto Rico, sin embargo, ahora tendré que estar fuera por un tiempo”, indicó la modelo.

A pesar de estar viviendo un momento difícil Alejandra aprovechó en agradecer a sus miles de seguidores que se mantienen al tanto de la salud de la modelo y le vienen dedicando palabras de apoyo y de aliento a la rubia para que se pueda recuperar pronto y volverla a ver en competencia.

“Gracias por la confianza depositada en mi persona para este reto. Ahora me toca afrontar con la mejor actitud mi proceso de recuperación”, agrego.